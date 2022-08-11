TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Tekirdağ'ın Parlayan Yıldızları Vergi Ödül Töreni"ne katıldı:

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tekirdağ'ın Parlayan Yıldızları Vergi Ödül Töreni"ne katıldı.

Hisarcıklıoğlu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da özel sektörün tek yürek olduğunu, kentin kalkınması ve gelişmesi için kenetlendiğini söyledi.

Tekirdağ'ın bin 360 farklı üründe üretim kapasitesine sahip olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Tekirdağ'da üretim yatırım yapan tüm kardeşlerimi kutluyorum. Oda Başkanı Cengiz kardeşim sizlerin sıkıntılarını Ankara'ya getiriyor. Hem de çözümü için çalışıyor. Şahidi benim. Pandemi döneminde dertlerinize tercüman oldular. Sizlerin yaşadığı sorunları ve önerileri topladılar, bizzat gece saat 21.00'e kadar bana ilettiler. Ben de gece saat 03.00'e kadar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza ilettim." diye konuştu.

Yerli otomobil Togg hakkında da açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Buradan bir müjde vereyim. Geçen hafta Cumhurbaşkanımızın Gebze'ye gelmesiyle beraber son bir aşamaya geldik. 120 yıllık insanımızın hayali, 60 yıl önce rüyamız yarıda kalmıştı. Türkiye'nin otomobili Allah nasip ederse, ilk çıkışta yüzde 51 yerli olmak üzere Allah nasip kısmet ederse, fabrikasını 29 Ekim'de inşallah Gemlik'te açacağız. Türkiye'nin yollarında, Tekirdağ'da da inşallah mart ayında Togg'umuzu hep beraber göreceğiz."

Törende Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay da konuşma yaptı.

Ardından Vali Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Tekirdağ İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, Hisarcıklıoğlu, Albayrak ve Günay tarafından "Tekirdağ'ın Parlayan Yıldızları Vergi Ödül Töreni" kapsamında plaketler verildi, Tekirdağ TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışı yapıldı.