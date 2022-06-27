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Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

27.06.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Elvan Güven (49) idaresindeki 34 EU 3318 plakalı hafif ticari araç, Zile-Ankara kara yolu İğdir köyü yol ayrımında tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Öykü (6) ve Eylül Keleş (7), Talip Gökduman (73) ve Zeynep Güven (55) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

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trafik kazası Tokat

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