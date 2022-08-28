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Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

28.08.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerde yatan yaralıyı vatandaşlar ambulans gelene kadar gölge oluşturarak güneşten korumaya çalıştı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Hacı Mehmet D. (58) idaresindeki 58 ACU 677 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücünün eşi Adige (57), çocukları Sefa (27) ve Hilal D. (19) yaralandı.

Yerde yatan Hilal D'yi çevredeki vatandaşlar, başucunda yelekle gölgelik oluşturarak, ambulans gelene kadar güneşten korumaya çalıştı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ailenin Sivas'tan Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası'nı ziyarete gittikleri öğrenildi.

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

- Yerde yatan yaralıyı vatandaşlar ambulans gelene kadar gölge oluşturarak güneşten korumaya çalıştı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat Otomobil yaralı

Tokat Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:20
Sabah
05:50
Öğle
12:40
İkindi
16:22
Akşam
19:20
Yatsı
20:45
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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