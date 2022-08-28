Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Hacı Mehmet D. (58) idaresindeki 58 ACU 677 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücünün eşi Adige (57), çocukları Sefa (27) ve Hilal D. (19) yaralandı.
Yerde yatan Hilal D'yi çevredeki vatandaşlar, başucunda yelekle gölgelik oluşturarak, ambulans gelene kadar güneşten korumaya çalıştı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ailenin Sivas'tan Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası'nı ziyarete gittikleri öğrenildi.
- Yerde yatan yaralıyı vatandaşlar ambulans gelene kadar gölge oluşturarak güneşten korumaya çalıştı
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