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Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

08.07.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

D.C.G. (24) yönetimindeki 60 AAD 234 plakalı otomobil, Tokat-Almus kara yolu Pınarlı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Tokat kaza yaralı

Tokat Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:10
Sabah
05:04
Öğle
12:44
İkindi
16:41
Akşam
20:13
Yatsı
21:59
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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