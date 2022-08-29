Tokat'ın Pazar ilçesinde etkili olan fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi.
İlçeye bağlı Üzümören beldesi, Bağlarbaşı köyü ile yakın alanlarda dün gece etkili olan fırtına, dolu ve sağanak bölgedeki mısır tarlaları ile domates ve diğer ekili alanlara zarar verdi. Fırtınada bazı araçlar devrildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
Üzümören Belediye Başkanı İsmail Karakaş, AA muhabirine, ekili alanlarının önemli bir kısmının zarar gördüğünü söyledi.
Karakaş, "Ekili alanlarımızın yaklaşık üçte ikisi zarar gördü. Sebzelerimiz, mısırlarımız, ayçiçeklerimiz, domateslerimiz, fasulyelerimiz ciddi anlamda zarar gördü. Devletimizin çiftçimizin yaralarını saracağından hiçbir şüphemiz yoktur. Vekillerimiz, İl Tarım ve Oman Müdürlüğü ile Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bizleri hiç yalnız bırakmadılar." dedi.
Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz