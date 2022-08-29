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Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

29.08.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Tokat'ın Pazar ilçesinde etkili olan fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi.

İlçeye bağlı Üzümören beldesi, Bağlarbaşı köyü ile yakın alanlarda dün gece etkili olan fırtına, dolu ve sağanak bölgedeki mısır tarlaları ile domates ve diğer ekili alanlara zarar verdi. Fırtınada bazı araçlar devrildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Üzümören Belediye Başkanı İsmail Karakaş, AA muhabirine, ekili alanlarının önemli bir kısmının zarar gördüğünü söyledi.

Karakaş, "Ekili alanlarımızın yaklaşık üçte ikisi zarar gördü. Sebzelerimiz, mısırlarımız, ayçiçeklerimiz, domateslerimiz, fasulyelerimiz ciddi anlamda zarar gördü. Devletimizin çiftçimizin yaralarını saracağından hiçbir şüphemiz yoktur. Vekillerimiz, İl Tarım ve Oman Müdürlüğü ile Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bizleri hiç yalnız bırakmadılar." dedi.

Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Fırtına dolu sağanak

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