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Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

29.07.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Özkan Çin (34) idaresindeki 60 TS 861 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Doğanlı çiftliği yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fatma Çin ve 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat yaralı

Tokat Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:21
Öğle
12:45
İkindi
16:39
Akşam
19:59
Yatsı
21:36
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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