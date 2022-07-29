Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Özkan Çin (34) idaresindeki 60 TS 861 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Doğanlı çiftliği yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fatma Çin ve 1 yaşındaki bebek yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı
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