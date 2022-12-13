Torreira, Galatasaray taraftarının sabrını sınıyor! Menajerinin açıklamalarının ardından amigoluk da yaptı

Galatasaray'da Torreira bilmecesi devam ediyor. Yıldız oyuncunun menajeri Pablo Bentancur, İtalyan basınına Galatasaraylı taraftarları üzecek açıklamalarda bulunmuştu. Torreira'nın 1 sene içinde takımdan ayrılacağının sinyallerini veren Bentancur, Torreira ile ilgilenen kulüplerin olduğunu da itiraf etmişti. Bu olaydan günler sonra Torreira'nın başka bir takımı tribünden desteklemesi sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli şaşırttı.

TRİBÜNE ÇIKTI, FORMASINI ÇIKARDI!

Lucas Torreira, profesyonel olarak futbola başladığı Atletico de Julio'nun tribünlerinde amigoluk yaptı. Elinde meşaleyle görüntülenen Torreira'nın o halleri sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından hayretle karşılandı. Galatasaray yönetimini de şaşırtan bu olay hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.