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Torreira, Galatasaray taraftarının sabrını sınıyor! Menajerinin açıklamalarının ardından amigoluk da yaptı

13.12.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta menajerinin yaptığı açıklamalarla tepki çeke Torreira bu kez de, profesyonel kariyerine başladığı Atletica de Julio için tribünde amigoluk yaptı. Formasını çıkarıp meşale bile yakan Torreira'nın o halleri sosyal medyada gündem oldu. Menajerinin yaptığı transfer açıklamaları daha soğumadan Torreira'nın böyle bir hamle yapması sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından hayretle karşılandı.

Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'da Torreira bilmecesi devam ediyor. Yıldız oyuncunun menajeri Pablo Bentancur, İtalyan basınına Galatasaraylı taraftarları üzecek açıklamalarda bulunmuştu. Torreira'nın 1 sene içinde takımdan ayrılacağının sinyallerini veren Bentancur, Torreira ile ilgilenen kulüplerin olduğunu da itiraf etmişti. Bu olaydan günler sonra Torreira'nın başka bir takımı tribünden desteklemesi sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli şaşırttı.

TRİBÜNE ÇIKTI, FORMASINI ÇIKARDI!

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Lucas Torreira, profesyonel olarak futbola başladığı Atletico de Julio'nun tribünlerinde amigoluk yaptı. Elinde meşaleyle görüntülenen Torreira'nın o halleri sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından hayretle karşılandı. Galatasaray yönetimini de şaşırtan bu olay hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"BİRKAÇ TAKIMLA GÖRÜŞTÜM"

"BİRKAÇ TAKIMLA GÖRÜŞTÜM"

"Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu"

"BİR KULÜP İLGİLENİYOR"

"BİR KULÜP İLGİLENİYOR"

"Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum" diye konuştu.

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray'ın transfer sezonunun sonunda kadrosuna kattığı yıldız oyuncuya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

PİYASA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

PİYASA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan yıldız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon Euro civarında.

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