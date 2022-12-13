Torreira, Galatasaray taraftarının sabrını sınıyor! Menajerinin açıklamalarının ardından amigoluk da yaptı

Galatasaray'da Torreira bilmecesi devam ediyor. Yıldız oyuncunun menajeri Pablo Bentancur, İtalyan basınına Galatasaraylı taraftarları üzecek açıklamalarda bulunmuştu. Torreira'nın 1 sene içinde takımdan ayrılacağının sinyallerini veren Bentancur, Torreira ile ilgilenen kulüplerin olduğunu da itiraf etmişti. Bu olaydan günler sonra Torreira'nın başka bir takımı tribünden desteklemesi sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli şaşırttı.
Lucas Torreira, profesyonel olarak futbola başladığı Atletico de Julio'nun tribünlerinde amigoluk yaptı. Elinde meşaleyle görüntülenen Torreira'nın o halleri sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından hayretle karşılandı. Galatasaray yönetimini de şaşırtan bu olay hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
"Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu"
"Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum" diye konuştu.
Galatasaray'ın transfer sezonunun sonunda kadrosuna kattığı yıldız oyuncuya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.
Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan yıldız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon Euro civarında.