Torreira katıldığı bir radyo programında sözleşme itirafında bulundu! "Beklemiyordum"

YENİ SÖZLEŞME...

"Teknik direktörün güvenini kazanmak çok önemliydi. Kulübümle 2026'ya kadar sözleşmem var. Babam ve ben, sözleşme yenileme teklifini değerlendiriyoruz. Şu anki durumdan memnunum. Galatasaray'da olmaktan mutluyum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."