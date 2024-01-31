Torreira katıldığı bir radyo programında sözleşme itirafında bulundu! "Beklemiyordum"

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Arsenal'den kadrosun kattığı ve performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Lucas Torreira katıldığı bir radyo programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'de çok mutluyum. Buradaki hayata adapte oldum. Türkiye'ye geldiğimde en büyük korkum, buradaki kültüre adapte olmaktı."
"Teknik direktörün güvenini kazanmak çok önemliydi. Kulübümle 2026'ya kadar sözleşmem var. Babam ve ben, sözleşme yenileme teklifini değerlendiriyoruz. Şu anki durumdan memnunum. Galatasaray'da olmaktan mutluyum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."
"Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Türkiye'ye transfer olmayı beklemiyordum ama oldu. Gelecekte Boca Juniors'ta oynayıp oynamayacağımı şimdiden söyleyemem."