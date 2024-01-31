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  4. Torreira katıldığı bir radyo programında sözleşme itirafında bulundu! "Beklemiyordum"

Torreira katıldığı bir radyo programında sözleşme itirafında bulundu! "Beklemiyordum"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 12:53 | Son Güncelleme:
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Okan Buruk'un ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden olan Torreira katıldığı bir radyo programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Torreira, "Sözleşme teklifini değerlendiriyoruz" dedi.

Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın İngiliz ekibi Arsenal'den kadrosun kattığı ve performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Lucas Torreira katıldığı bir radyo programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"TÜRKİYE'DE MUTLUYUM"

"TÜRKİYE'DE MUTLUYUM"

"Türkiye'de çok mutluyum. Buradaki hayata adapte oldum. Türkiye'ye geldiğimde en büyük korkum, buradaki kültüre adapte olmaktı."

YENİ SÖZLEŞME...

YENİ SÖZLEŞME...

"Teknik direktörün güvenini kazanmak çok önemliydi. Kulübümle 2026'ya kadar sözleşmem var. Babam ve ben, sözleşme yenileme teklifini değerlendiriyoruz. Şu anki durumdan memnunum. Galatasaray'da olmaktan mutluyum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."

"BEKLEMİYORDUM"

"BEKLEMİYORDUM"

"Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Türkiye'ye transfer olmayı beklemiyordum ama oldu. Gelecekte Boca Juniors'ta oynayıp oynamayacağımı şimdiden söyleyemem."

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Lucas Torreira son dakika galatasaray Okan Buruk buruk
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