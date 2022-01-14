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  4. Trabzon’a yerli ve yabancı turist akını! Ziyaretçi sayısı yüzde 150 oranında artış gösterdi

Trabzon’a yerli ve yabancı turist akını! Ziyaretçi sayısı yüzde 150 oranında artış gösterdi

14.01.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da geçen sene turizm merkezlerini ziyaret edenlerin sayısı toplam 313 bin 500 kişi olarak gerçekleşti. 2020 yılında bu rakam 132 bin olarak gerçekleşirken, geçen seneki ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında artış gösterdi. En fazla ziyaretçi yoğunluğu Atatürk Köşkü’ne oldu.

Trabzon’da, turizm merkezlerine ziyaret sayısında önceki yıllara oranla önemli bir artış yaşanırken, pandemiye rağmen bu artış dikkat çekti.

BİNLERCE KİŞİ ZİYARET ETTİ

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Trabzon’un Düzköy ilçesi Çal Mahallesi’nde denizden bin 100 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarasını 2021 yılında 59 bin 800’ü yabancı olmak üzere 115 bin 560 kişi ziyaret ederken, 2020 yılında ise 9 bin 267 kişi ziyaret etmişti.
Atatürk Köşkü’nü geçen sene ziyaret edenlerin sayısı 31 bin 560’ı yabancı olmak üzere 185 bin 610 kişi olarak gerçekleşirken, 2020 yılında ise bu rakam 79 bin 650 olarak kayıtlara geçmişti.
Trabzon Şehir Müzesini ise geçen sene 900’u yabancı uyruklu olmak üzere 12 bin 330 kişi ziyaret ederken, 2020 yılında ise 43 bin kişi ziyaret etmişti.(İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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