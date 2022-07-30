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Trabzon’da taraftarlar Süper Kupa galibiyetini kutladı

30.07.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da taraftarlar Süper Kupa galibiyetini kutladı

Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un taraftarları, kentte kutlama yaptı.

Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekrandan maçı izleyen bordo-mavili taraftarlar, atılan gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Maçın son düdüğüyle birlikte meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar, ses ve ışık gösterileri eşliğinde doyasıya eğlendi.

Trabzon’da taraftarlar Süper Kupa galibiyetini kutladı

Trabzon’da taraftarlar Süper Kupa galibiyetini kutladı

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor demir grup sivasspor kutlama

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