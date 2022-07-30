Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un taraftarları, kentte kutlama yaptı.
Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekrandan maçı izleyen bordo-mavili taraftarlar, atılan gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.
Maçın son düdüğüyle birlikte meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar, ses ve ışık gösterileri eşliğinde doyasıya eğlendi.
Trabzon’da taraftarlar Süper Kupa galibiyetini kutladı
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