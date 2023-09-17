Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş maçın ardından TFF'ye sert sözlerle yüklendi! "Kimse sordular"

"BU YÜZDEN KAYBETTİK"

Şenol Güneş mücadeleye ilişkin ayrıca, "Oyun olarak yavaş oyun içerisinde beklenmeyen bir şekilde goller yedik. Yediğimiz goller benzer. O tip golleri yememek gerekiyor. Goller, oyunun akışını değiştirdi. Oyunumuz kendi oyunumuzun altındaydı. Goller de gelince, rakip de kendi sahasında oynayınca avantaj olarak kullandı. Milli takım sonrası hep deplasmanda gidiyoruz. Perşembe, cuma gelen oyuncu var. Takım olarak herkes kendi durumunun altında kaldı. Beklediğimiz bir şey değildi. Bugün oyunun başından itibaren seçtiğim oyuncular takım olarak kendi oyunlarının altında oynadılar. Başta sakin göründüler ama yavaş oynadılar. Bu yüzden de kaybettik." dedi.