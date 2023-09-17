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Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş maçın ardından TFF'ye sert sözlerle yüklendi! "Kimse sordular"

17.09.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Siyah-Beyazlı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş maç sonu sert açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Trabzonspor'a 3-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye dair "Oyunla ilgili, düşündüğümüzün altında oynadık. Yavaş bir oyun vardı. 2. gol şanssızlık. Rakibi daha dirençli hale getirdi. Kazanmayı hak etmediğimiz bir maçtı. Rakip de goller bulunca daha dirençli oynadı. Üzgünüz. Maç içerisinde duygu kırılmaları oluyor. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu bizim için." diyen Güneş, TFF'yi de eleştirdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN O SÖZLERİ

"BU YÜZDEN KAYBETTİK" 

"BU YÜZDEN KAYBETTİK" 

Şenol Güneş mücadeleye ilişkin ayrıca, "Oyun olarak yavaş oyun içerisinde beklenmeyen bir şekilde goller yedik. Yediğimiz goller benzer. O tip golleri yememek gerekiyor. Goller, oyunun akışını değiştirdi. Oyunumuz kendi oyunumuzun altındaydı. Goller de gelince, rakip de kendi sahasında oynayınca avantaj olarak kullandı. Milli takım sonrası hep deplasmanda gidiyoruz. Perşembe, cuma gelen oyuncu var. Takım olarak herkes kendi durumunun altında kaldı. Beklediğimiz bir şey değildi. Bugün oyunun başından itibaren seçtiğim oyuncular takım olarak kendi oyunlarının altında oynadılar. Başta sakin göründüler ama yavaş oynadılar. Bu yüzden de kaybettik." dedi.

"MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ G.SARAY DEPLASMANI OLACAK"

"MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ G.SARAY DEPLASMANI OLACAK"

 Milli ara dönüşleri hep deplasmanda oynayacaklarını basın toplantısında da hatırlatan Güneş, "Milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Yine milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gideceğiz." dedi.

TFF'YE ELEŞTİRİ: "KİME SORDULAR" 

TFF'YE ELEŞTİRİ: "KİME SORDULAR" 

TFF'ye de yüklenen Şenol Güneş, "Herhalde Avrupa'ya girdikten sonra her türlü karar verme hakları var. İdmanı bıraktık bundan sonra! Sürekli seyahat! Başka türlü çözüm bulamayız. Şikayet etmeye gerek yok, alınan karar bu. Daha önce niye maç ertelediler? Biz bunu istemedik ki! Sen karar veriyorsun! Şimdi de 'Değiştirdik' diyorlar." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA VARIZ" 

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA VARIZ" 

"Ahmet Nur Çebi'nin 'Biz şampiyon olacağız' sözleri üzerinizde baskı yarattı mı?" sorusuna Güneş, "Şampiyonluk yarışında biz varız! Neden üzerimizde baskı oluştursun?" cevabını verdi.

"SERT OYNADILAR, CEVAP VEREMEDİK" 

"SERT OYNADILAR, CEVAP VEREMEDİK" 

Şenol Güneş, "Trabzonspor sert oynadı, biz cevap veremedik. Madem o sert oynuyor, sen de sert oynayacaksın." ifadelerini kullandı.

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