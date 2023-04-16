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Trabzonspor Beşiktaş derbisinde görülmemiş 45 dakika! Rıdvan Dilmen bile şaştı...

16.04.2023 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 29'un haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kritik mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle sona ererken, pozisyon açısından da oldukça kısır bir ilk yarı oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısının ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadeleye dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 29'uncu haftasının kapanış karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanırken, iki takımda gol pozisyonuna girmekte zorlandı.

İlk 45 dakikanın tamamlanmasının ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV 8.5 ekranlarında karşılaşmaya dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. Dilmen Trabzonspor Beşiktaş derbisi için "Son yıllarda gördüğüm en vasat Trabzonspor-Beşiktaş maçı." ifadelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER...

"EN VASAT TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI"

"EN VASAT TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI"

"Dünya Kupası'ndan sonra ligimizde ilk kez bir maç tam 45. dakikada bitti herhalde. Mert'in hangi renk forma giydiğini hatırlayan var mı? Son yıllarda gördüğüm en vasat Trabzonspor-Beşiktaş maçı."

"POZİSYONA GİREMEDİLER"

"POZİSYONA GİREMEDİLER"

"Beşiktaş, Şenol Güneş'ten sonra ilk kez savunmada bu kadar pas yapmıştır. Trabzon gibi bir deplasmanda hiç pozisyon vermemek önemlidir ama kendi tarzlarında pozisyonlara da giremediler."

"1 PUAN YARAMAZ"

"1 PUAN YARAMAZ"

"Belki de bunu istedi hoca ama Beşiktaş'a 1 puan hiçbir türlü yaramaz."

"GÖRÜNTÜ VAR SES YOK"

"GÖRÜNTÜ VAR SES YOK"

A Spor ekranlarında mücadelenin ilk yarısını değerlendiren Erman Toroğlu da "Görüntü var ama ses yok. İki kalecinin de kurtardığı top yok. İki takımın pozisyonu da yok. Orta sahada mücadele var" ifadelerini kullandı.

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