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Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından demediğini bırakmadı: Bunun adı beceriksizlik!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.09.2024 10:54
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Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde sezonun ilk derbisi sahne alırken Trabzonspor sahasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk etti.

Bordo-mavili ekibin 13. dakikadan itibaren 10 kişi sürdürdüğü mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sonuçlanırken Siyah-Beyazlılar'ın 10 kişi rakibini yenememesi tepkilere neden oldu.

Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

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"BUNUN ADI BECERİKSİZLİK"

"BUNUN ADI BECERİKSİZLİK"

Bilal Meşe: Beşiktaş, ikinci yarıda da üç puanlık 'çilingiri' aradı, bulamadı. Doldur - boşaltla gitti, savunmada duvarını aşamadı. Immobile'yi de pek göremedik! Beşiktaş bir fırsat daha buldu, Rafa Silva ile.... 60'da tecrübeli oyuncu, klasına yakışır bir topuk vuruşu yaptı, Uğurcan adeta uzadı, iki hamlede topa sahip oldu. Muçi, Semih hamleleri de üç puanı getirmedi. On kişi kalan Trabzon'u yenemiyorsanız, bunun adı olsa olsa, beceriksizliktir beyler... Tabi, savunma bloğunun yanı sıra Uğurcan'ın hakkını da teslim edelim. [Milliyet]

"SEZONUN UMUDU"

"SEZONUN UMUDU"

OLCAY ÇAKIR: "Şenol Güneş’in gelişiyle birlikte değişimin ayak izlerini sürecektik bu karşılaşmada. Çok izler gördük değişime dair! Visca atılana kadar coşkulu, önde baskılı, öne doğru oynayan, golü arayan, o özlenen, o teknik adam değişikliğine sebep olan olumsuzlukların izini sileceğinin işaretlerini verdi Trabzonspor. Sanırım böyle bir akşam için, böyle bir değişiklik için bu kısım Trabzonsporlular için kafi... Umutsuz başlanan sezonun umudu Şenol Güneş, farkı gecenin özeti oldu.." [Fanatik]

"UZUN YILLARDIR GÖRMEDİLER"

"UZUN YILLARDIR GÖRMEDİLER"

Sinan Vardar: "Trabzonspor uzun yıllardır herhalde kendi sahasında, kendi yarı alanına bu kadar mahkûm oynadığı bir maç görülmemiştir. Hatta Uğurcan beraberliğe o kadar razı oldu ki maçın sonlarında vakit geçirmek için elinden geleni yaptı. Fakat Beşiktaş, yüzde 75 topa sahip olma, 518 isabetli pas, 21 isabetli şut çektiği böyle bir maçta kaleci Uğurcan'ı geçemedi ve beraberlikle sahadan ayrıldı." [Fotomaç]

"TAKDİR EDİLMELİ"

"TAKDİR EDİLMELİ"

İSKENDER GÜNEN: "Orta alanda Okay ve Mendy mükemmel bir oyun ortaya koydu. Uğurcan ise sezon başından beri gösterdiği performansı bu maçta da sürdürdü ve 3 net gol pozisyonunu önleyen isim oldu. Yediği golde hatası yoktu. İkinci yarıda zaman geçtikçe fiziksel anlamda sorunlar öne çıktı. Trabzonspor adına en büyük eksiklik, rakip alanda topa daha fazla sahip olmamaktı ve topu rakibe vermekti. Sonuca bakmaksızın Trabzonspor'un bir takım bütünselliği içerisinde saha içi yardımlaşması gerçekten takdir edilmeli." [Sabah]

"KAZANMA OLASILIĞI YÜKSEKTİ"

"KAZANMA OLASILIĞI YÜKSEKTİ"

CEMAL ERSEN: "Skordan bağımsız söylüyorum; bu maç, eşit sayıda oyuncu ile tamamlansa Trabzonspor'un ligin flaş ekibi Beşiktaş karşısında kazanma olasılığı yüksekti. Visca'nın henüz 13. dakikada takımını eksik bırakması şanssız bir pozisyondu. Onun karakterinde bir oyuncu elbette rakibini sakatlama düşüncesinde olamaz, ancak bu kontrolsüz müdahalenin karşılığı kırmızı karttı." [Milliyet]

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Süper Lig Trabzonspor Derbi son dakika beşiktaş tepki
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