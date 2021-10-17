Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de bugün de Trabzonspor'la Fenerbahçe karşılaşması heyecanla bekleniyor. Bordo-mavili takım ve Fenerbahçe'nin mücadelesinin saati ve hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor , Süper Lig’in 9. haftasında bugün sahasında Fenerbahçe ’yi konuk edecek. Bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanmak ve yenilmezlik serisini sürdürmeye devam etmek istiyor.
Ligde 19 puanla ilk sırada yer almakta olan Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istemekte. Lider Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak hem liderliğini sürdürmek istiyor hem de rakibinin yenilmeme serisini sonlandırmayı amaçlıyor.
Maçın kanalı saati merak ediliyor. Kritik karşılaşma Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mücadele, beIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanacak.
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