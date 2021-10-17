Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de bugün de Trabzonspor'la Fenerbahçe karşılaşması heyecanla bekleniyor. Bordo-mavili takım ve Fenerbahçe'nin mücadelesinin saati ve hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?