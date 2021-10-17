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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

17.10.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ederken bugün de Trabzonspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım sahasında rakibini yenerek liderliği elde etmek isterken Fenerbahçe ise deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek liderliğini devam ettirmek istiyor. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de bugün de Trabzonspor'la Fenerbahçe karşılaşması heyecanla bekleniyor. Bordo-mavili takım ve Fenerbahçe'nin mücadelesinin saati ve hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor , Süper Lig’in 9. haftasında bugün sahasında Fenerbahçe ’yi konuk edecek. Bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanmak ve yenilmezlik serisini sürdürmeye devam etmek istiyor.
Ligde 19 puanla ilk sırada yer almakta olan Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istemekte. Lider Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak hem liderliğini sürdürmek istiyor hem de rakibinin yenilmeme serisini sonlandırmayı amaçlıyor.
Maçın kanalı saati merak ediliyor. Kritik karşılaşma Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mücadele, beIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanacak.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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