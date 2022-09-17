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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

17.09.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın konuk edeceği Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla sona erdirdi.

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında yarın saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Mete Kalkavan Trabzonspor Gaziantep FK futbol

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