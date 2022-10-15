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Trabzonspor, İstanbul'a gitti

15.10.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Djaniny Semedo, Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan, kadroda yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynanan karşılaşmada aşil tendonunda ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Hüseyin Türkmen ise kafileye dahil edildi.

Bordo-mavili takımın 23 kişilik Beşiktaş maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Jean Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar.

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor beşiktaş futbol

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