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Trabzonspor - Kasımpaşa maçında çalınan penaltı gündem oldu! Sosyal medya yıkıldı... "Değişik işler oluyor!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.12.2024 22:30
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Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken, bordo -mavililerin 79. dakikada kazandığı penaltı vuruşu karşılaşmaya damgasını vurdu. Zorbay Küçük ve VAR'ın verdiği bu karar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmada 2-2 eşitlikle sona ererken müsabakanın hakemi Zorbay Küçük'ün Karadeniz ekibine çaldığı penaltı gündeme damgasını vurdu.

PAPARA PARK'TA GOLLER KARŞILIKLI

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Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Kasımpaşa, karşılaşmanın 79. ve 81. dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle bir anda 2-1 mağlup duruma düştü. Müsabakanın duraklama dakikaları gösterilirken İstanbul ekibi bir kez daha skoru eşitledi ve iki takımda sahadan 1 puan ile ayrıldı.

ÇALDIĞI PENALTI GÜNDEM OLDU

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Trabzonspor'da Enis Destan, rakip ceza sahası içinde topsuz aladna Kasımpaşalı Rodgrigues'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük devam kararı verse de VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Çalınan bu penaltı kısa süre içerisinde sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor penaltı zorbay küçük
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