Trabzonspor - Kasımpaşa maçında çalınan penaltı gündem oldu! Sosyal medya yıkıldı... "Değişik işler oluyor!"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmada 2-2 eşitlikle sona ererken müsabakanın hakemi Zorbay Küçük'ün Karadeniz ekibine çaldığı penaltı gündeme damgasını vurdu.

PAPARA PARK'TA GOLLER KARŞILIKLI

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Kasımpaşa, karşılaşmanın 79. ve 81. dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle bir anda 2-1 mağlup duruma düştü. Müsabakanın duraklama dakikaları gösterilirken İstanbul ekibi bir kez daha skoru eşitledi ve iki takımda sahadan 1 puan ile ayrıldı.

ÇALDIĞI PENALTI GÜNDEM OLDU

Trabzonspor'da Enis Destan, rakip ceza sahası içinde topsuz aladna Kasımpaşalı Rodgrigues'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük devam kararı verse de VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Çalınan bu penaltı kısa süre içerisinde sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.