Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ile başladıkları antrenmanı koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdü.
Antrenman 5'e 2, dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.
Yarını izinli olarak geçirecek bordo-mavili takım, Kopenhag maçının hazırlıklarını 23 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Trabzonspor, Kopenhag ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı
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