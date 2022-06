Trabzonspor Kulübü 51. Olağan Divan Genel Kurulu yapıldı

Trabzonspor Kulübünün 51. Olağan Divan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan Divan Genel Kurulu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, burada yaptığı konuşmada, kulübün sürdürülebilir başarıyı, ancak tüm camianın birlikte mücadele etmesiyle gerçekleştirebileceğini söyledi.

Birlikte hareket etmenin önemine dikkati çeken Ağaoğlu, "Trabzonspor gibi bir kulübün şampiyon olmasının sadece başkan, hoca veya 11 kişiden oluşan bir takımın mücadelesiyle mümkün olamayacağını, bütün ögelerin bir araya gelerek camianın birlikte hareketiyle başaracağını her seferinde çok açık ve net olarak ifade ettim." dedi.

Ağaoğlu, göreve geldiklerinde kulübün ekonomik, sportif ve idari olarak çok ciddi sıkıntıda olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İdari ve sportif anlamda sürdürülebilir bir başarıyı yakalayabilmemiz için camiamızın bize 3-4 sene kredi vermesini, sabır göstermesini, sadece sabır göstermesini değil, aynı zamanda destek vermesini talep ederek göreve geldik. Şükürler olsun gelmiş olduğumuz noktada, 2021-2022 sezonu şampiyonu kulübün başkanı ve yöneticileri olarak vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin gururuyla karşınızdayız. Elde etmiş olduğumuz bu başarıda en büyük pay sahibi Trabzonspor camiası."

Başarıya camianın tümü sayesinde ulaşabildiklerini dile getiren Ağaoğlu, "Birlikte hareket ettik, bütün problemleri birlikte göğüsledik ve bu noktaya geldik. Bundan sonra da aynı şekilde başarıyı devam ettirebilmemiz için bu birlikteliğe, beraberliğe ve sabra her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Gelmiş olduğumuz nokta her şeyin bittiği değil, her şeyin yeniden başladığı, işimizin zor olacağı bir sürecin içerisine giriyoruz ekonomik, sportif ve idari anlamda." diye konuştu.

- "Kulübümüzün ekonomisini her zamankinden daha dikkatli idare etmemiz lazım"

Ağaoğlu, önlerinde play-off maçı olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Play-off'u geçtiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edeceğiz. Bu hem sportif hem ülke futbolunu tanıtma anlamında ve aynı zamanda kulübümüz açısından ekonomik anlamda bizim için çok büyük değer ifade ediyor. Gruplara kaldığımız takdirde elde edeceğimiz gelir, Trabzonspor'un 1 yıllık futbolcu maaşlarının tamamını karşılıyor. Bu açıdan son derece önemli. Bu açıdan baktığınız zaman kulübümüzün ekonomisini her zamankinden daha dikkatli ve daha hassas olarak idare etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir kadronun oluşturulmasından ziyade, ekonomik anlamda en büyük ve en iyi verimi alabileceğimiz, en iyi mücadeleyi ortaya koyacağımız bir kadro yapılanması içerisinde olduğumuzu ve bu düşünceden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi arz etmek isterim."

Transferler sürecine ilişkin de Ağaoğlu, "Camiamız transfer beklentisinde. Daha önce belirlediğimiz isimlerden 4'ü ile sözleşme imzaladık. Bugün de 2 mevki için görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Camiadan endişe etmemelerini isteyen Ağaoğlu, bu iki transfer ile milli takımlarda görev yapan diğer futbolcuların da 9 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak hazırlık kampına katılacaklarını aktardı.

Ağaoğlu, "İleriye dönük olarak hazırlık kampları tamamlandıktan sonra hocamızın farklı bir takviye isteği olursa, kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

- "Rezerv lig, Süper Lig'e paralel olarak oynanacak"

Rezerv ligin uzun süredir gündemlerinde olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, TFF'de Rezerv lig kurulması kararının yönetimden geçirildiğini büyük mutlulukla öğrendiklerini söyledi.

Ağaoğlu, "Geniş bir kadro oluşturulacak 36, belki 40'a varan kadro oluşturulacak. Bu kadro A takım ve rezerv takım olarak 2'ye ayrılacak. Rezerv takımda tecrübe kazanmış oyuncunun, A takımına geçmesi sezon içerisinde bütün takımlara kolaylık sağlayacak." şeklinde konuştu.

Rezerv ligin, Süper Lig'e paralel olarak oynanacağını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Örneğin Trabzonspor, Giresun ile saat 20.00'de maç gerçekleştirecekse, rezerv takım 4-6 saat önce maçı oynayacak. Seyahat masraflarının fazla olmayacağı, ilave otel masrafı olacak. Orada maç tecrübesi kazandırdığınız bir oyuncu dahi A kadronuzda yer alsa rezerv takıma yaptığınız harcamanın size kazanç olarak döneceğini açık ve net olarak ortaya koymakta."

Konuşmaların ardından, Divan Kurulu Başkanlık Kurulu'nda denetim raporu okundu. Rapora göre, kulübün net borcunun 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 lira olduğu aktarıldı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in başkanlık ettiği genel kurula, eski Trabzonsporlu futbolcu ve TFF Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi Serdar Bali, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlar ve diğer ilgililer katıldı.