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Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

30.07.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor'un Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'la karşılaştığı maçı bordo-mavili taraftarlar, dev ekrandan izledi.

Bordo-mavili taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarların, maçtaki gol pozisyonlarında heyecanlı anlar yaşadıkları görüldü.

Bu arada çoğu taraftarın karşılaşmayı Millet Bahçesi'nde bulunan tribünden takip ettiği görüldü.

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor futbol mac süper kupa

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