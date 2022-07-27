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Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

27.07.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 ve geniş alan oyunlarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor demir grup sivasspor

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