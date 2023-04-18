Trabzonspor'un anlaşmaya vardılan Nenad Bjelica, İstanbul'a geldi! İlk transferi bile belli

Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası Başkan Ertuğrul Doğan teknik adam arayışlarına hız verirken, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan hoca arayışlarını hızlandırmışrı. Bordo-mavililerde gündeme gelen isimlerden biri de Nenad Bjelica olurken, Hırvat teknik aam yüz yüze görüşmek için İstanbul'a geldi.
Ertuğrul Doğan ile görüşme yapması beklenen tecrübeli teknik adamın kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzon’a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor.
Daha önce ülkesinin dışında Austria Wien, Lech Poznan ve Spezia’yı çalıştıran Bjelica, son olarak ülkesinde Dinamo Zagreb ve NK Osijek’te görev yaptı. Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.
Başkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme yapması beklenen tecrübeli teknik adamın kendisini Bordo Mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzon'a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor.
Sezon sonuna henüz çok olmasına karşın Trabzonspor için transfer iddiaları erkenden başladı. Karadeniz Gazete'nin İtalyan basınından aktardığı habere göre, Karagümrük formasını giyen Fabio Borini ile Trabzonspor'un görüştüğü öne sürüldü.