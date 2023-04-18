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Trabzonspor'un anlaşmaya vardılan Nenad Bjelica, İstanbul'a geldi! İlk transferi bile belli

18.04.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın ardından takımın başına getirmek için prensip anlaşmasına vardığı 51 yaşındaki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica’yı gece geç saatlerde yardımcılarıyla birlikte İstanbul’a getirdi. İşte detaylar...

Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası Başkan Ertuğrul Doğan teknik adam arayışlarına hız verirken, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan hoca arayışlarını hızlandırmışrı. Bordo-mavililerde gündeme gelen isimlerden biri de Nenad Bjelica olurken, Hırvat teknik aam yüz yüze görüşmek için İstanbul'a geldi.

YENİ HOCA BELLİ OLDU

YENİ HOCA BELLİ OLDU

Ertuğrul Doğan ile görüşme yapması beklenen tecrübeli teknik adamın kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzon’a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor.

ZAGREB İLE 2 ŞAMPİYONLUK

ZAGREB İLE 2 ŞAMPİYONLUK

Daha önce ülkesinin dışında Austria Wien, Lech Poznan ve Spezia’yı çalıştıran Bjelica, son olarak ülkesinde Dinamo Zagreb ve NK Osijek’te görev yaptı. Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme yapması beklenen tecrübeli teknik adamın kendisini Bordo Mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzon'a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor.

İLK TRANSFERİ BELLİ OLDU!

İLK TRANSFERİ BELLİ OLDU!

Sezon sonuna henüz çok olmasına karşın Trabzonspor için transfer iddiaları erkenden başladı. Karadeniz Gazete'nin İtalyan basınından aktardığı habere göre, Karagümrük formasını giyen Fabio Borini ile Trabzonspor'un görüştüğü öne sürüldü.

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