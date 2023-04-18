Trabzonspor'un anlaşmaya vardılan Nenad Bjelica, İstanbul'a geldi! İlk transferi bile belli

ZAGREB İLE 2 ŞAMPİYONLUK

Daha önce ülkesinin dışında Austria Wien, Lech Poznan ve Spezia’yı çalıştıran Bjelica, son olarak ülkesinde Dinamo Zagreb ve NK Osijek’te görev yaptı. Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.