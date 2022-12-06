Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme Türkiye'ye dönüyor! Şenol Güneş'ten yeşil ışık... İşte Beşiktaş'ın teklifi

Yeniden bir Süper Lig macerasına atılmaya hazırlanan Nwakaeme'nin yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, 33 yaşındaki oyuncuyla en ciddi şekilde ilgilenen ekibin Beşiktaş olduğu hatta Şenol Güneş'in onayı halinde teklif yapılması bekleniyordu.