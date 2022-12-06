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Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme Türkiye'ye dönüyor! Şenol Güneş'ten yeşil ışık... İşte Beşiktaş'ın teklifi

06.12.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fayha'nın yolunu tutan ve burada pek mutlu olmadığı bilinen Anthony Nwakaeme'nin Türkiye'ye dönmek istediği bilinirken, ismi eski takımı Trabzonspor'un yanında Beşiktaş ile de anılmaya başlanmıştı. Trabzonspor'dan resmi bir hamle gelmezken, 33 yaşındaki oyuncuya Şenol Güneş'in yeşil ışık yaktığı ve yönetimin ilk teklifi ilettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve Süper Lig macerasının ardından Suudi Ligi ekiplerinden Al-Fayha'nın yolunu tutan tecrübeli isim Anthony Nwakaeme'nin yeni takımında mutsuz olduğu bilinirken, zaman zaman yakın çevresine Türkiye'ye dönmek istediğini söylediği biliniyordu.

Yeniden bir Süper Lig macerasına atılmaya hazırlanan Nwakaeme'nin yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, 33 yaşındaki oyuncuyla en ciddi şekilde ilgilenen ekibin Beşiktaş olduğu hatta Şenol Güneş'in onayı halinde teklif yapılması bekleniyordu.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Şenol Güneş Nwakaeme için yeşil ışık yakarken, yönetim Nijeryalı hücumcuya menajeri aracılığıyla ilk teklifini yaptı.

Arabistan ekibi Al Fahya'dan ayrılma kararı alan Nwakaeme, Dünya Kupası arasında İstanbul'a gelmişti.

Burada bir dizi temaslarda bulunan 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Beşiktaş'a da önerilmişti. Kulübüyle sözleşmesini feshedip Ocak ayında Siyah-Beyazlılar'a katılmaya hazır olan Nwakaeme için karar verildi...

TEKLİF BELLİ OLDU

TEKLİF BELLİ OLDU

Kevin N'Koudou'nun performansından memnun olmayan teknik direktör Şenol Güneş'in, Nwakaeme'ye onay vermesi sonrasında yönetim, Nijeryalı hücumcuya menajeri aracılığıyla ilk teklifini yaptı. İdareciler, deneyimli hücum oyuncusuna 1.5 yıllık kontrat ve bonuslarla 1,5 milyon Euro maaş önerisinde bulunduğu öğrenildi.

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