Trabzonspor'un şampiyonluk kupasına bir ayda 80 bin ziyaretçi

SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un şampiyonluk kupasına ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.

Mustafa Şamil Ekinci Müzesi, 28 Haziran'da sergilenmeye başlayan şampiyonluk kupasını görmek için, Trabzon'da yaşayan taraftarların dışında özellikle tatilini memleketinde geçiren gurbetçiler olmak üzere, ili ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Trabzonspor Müze ve Arşiv Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili takımın uzun bir aradan sonra müzesine getirdiği şampiyonluk kupasına ilgiden olağanüstü memnun olduklarını belirterek, "Şamil Ekinci Müzesi'nde 1 aylık iş günü süresinde 75-80 bin ziyaretçi rakamına ulaştık. Bayramın 4. gününde 5 bin ziyaretçiyle günlük en yüksek sayıya çıktı." dedi.

Uzun, en çok çocukların kupaya ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Zaten kupanın kazanımı bir nesli kazanmak için çok kıymetliydi. Kupa bunu başardı, gençler çocuklar tepkisiz kalmadı. En çok çocuklar, bayanlar ilgili. Ülke içinden, ülke dışından gurbetçiler, kente gelen yerli, yabancı hatta körfez ülkesinden birçok kişi kupayı görmek için müzeyi ziyaret etti." şeklinde konuştu.

Özellikle kulüp ve taraftarların, sosyal medyanın gücünü güzel bir şekilde kullandığını dile getiren Uzun, şöyle devam etti:

"Yapılan kutlamalar dünyada büyük yankı, sevinçle karşılandı. Bu görüntülere ulaşan birçok kesimden insanlar, kente gelerek bu coşkuyu, kulübün kazanmış olduğu tertemiz kupayı Şamil Ekinci müzesinde görmek istedi. O kutlamalar ışığında bu şehir çok güzel mesaj verdi. Bir kişinin burnu kanamadan, hiçbir hadiseye mahal vermeden gerçekleşmesi hem kent hem kulüp için zirve noktasıdır. Bu kupanın müzeye getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

-Paris'te yaşayan aile çocuklarıyla geldi

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Cengiz ve Birgül Kazancı, yaz tatilini geçirmek için geldikleri memleketleri Trabzon'da 3 erkek çocuklarıyla Mustafa Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret ederek kupayla fotoğraf çektirdi.

Birgül Kazancı, Fransa'dan geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Paris'te yaşıyoruz. Aslen Trabzonluyuz, eşim de Trabzonlu. 3 yaşında Avrupa'ya gittik. Babam fanatik Trabzonsporlu. Yeşil saha ve bordo-mavi renklerle büyümüşüz. 39 yaşındayım ve daha şampiyonluk görmemiştim. 3 oğlum var. 3 oğlumuzu fanatik Trabzonsporlu büyütüyoruz. Çocuklarımın bu yaşta şampiyonluk görmelerinden dolayı sevinçliyiz. 2 gün arabayla geldik. Buraya gelip formalar aldıktan sonra direkt müzeyi ziyaret ettik. Kupanın yanında olmaktan dolayı çok mutluyuz."

Cengiz Kazancı ise uzun bir aradan sonra şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Sabrettik, kötü günler, hadiseler yaşadık ama sonunda şampiyon olduk. Ahmet Başkan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Gurbette yaşayan taraftar olarak çocuklara Trabzonspor sevgisini aşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ailece kupayla fotoğraf çekileceklerini belirten Kazancı, "Bir fotoğraf çekileceğiz ve bunun hatırasını yaşayacağız. Aslında burada konuşmayı benden daha çok hak eden insanlar var. Çocuğunu kaybedenler, ailesini kaybedenler, maça gitmek içi çoluk çocuğunun rızkını bırakanlar var. Bu kupa değil, başka bir şey. Trabzon dışında, başka şehirden olan Afyon'dan Mehmet Özçelik, Kahramanmaraştan'tan Mehmet bey var. Trabzonspor'umuz şehirle sınırlanamaz. Gerçekten bu formayı, bu takımı bizden daha sahiplenen insanlar da var." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklardan Kerem Kazancı ise Trabzonspor taraftarı olduğunu belirterek, "Trabzonspor'u çok seviyorum. Kupayı gördüm." diye konuştu.

Toprak Kazancı da, "Mutluyum. İyi oynadık, şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'nde takımı izleyeceğiz. Şimdiden rakibimizi çok merak ediyorum. " ifadelerini kullandı..