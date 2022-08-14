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Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra ve Lahtimi, Trabzon'a geldi

14.08.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol futbolcu Bartra: - "İnanılmaz bir sevgi, böyle bir şey beklemiyordum. Henüz ilk gün bu sevgiyi görebilmek beni de çok mutlu etti"

İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen Marc Bartra ile Fas ekibi FUS Rabat'ın oyuncularından Montasser Lahtimi, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkan Bartra, kendisini karşılamaya gelen ve tezahüratlarda bulunan taraftarları selamladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bartra, Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldiğini belirterek, "İnanılmaz motive olmuş durumdayım. Kulübe yardım etmeye, hedeflerine ulaşmasına ve gerçekleştirmesine yardımcı olmaya geldim. İnanılmaz bir sevgi, böyle bir şey beklemiyordum. Henüz ilk gün bu sevgiyi görebilmek beni de çok mutlu etti. Onlara karşılık verebilmeyi umuyorum." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, Borussia Dortmund ve Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulduğunu hatırlatarak, "Tekrar şampiyonlar liginde oynamayı dört gözle bekliyorum. Ligde de büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Geçen sene bunu gerçekleştirmiş ve bunu tekrarlamayı umuyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından taraftarların arasından güçlükle kulüp aracına binen Bartra, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Öte yandan, Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Fas ekibi FUS Rabat'ın oyuncularından Montasser Lahtimi de aynı dakikalarda geldiği Trabzon'da, iç hatlar terminalinden çıkış yaparak kulüp aracıyla tesislere gitti.

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra ve Lahtimi, Trabzon'a geldi

- İspanyol futbolcu Bartra: - "İnanılmaz bir sevgi, böyle bir şey beklemiyordum. Henüz ilk gün bu sevgiyi görebilmek beni de çok mutlu etti"

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra ve Lahtimi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra ve Lahtimi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra ve Lahtimi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra ve Lahtimi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra ve Lahtimi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra ve Lahtimi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra ve Lahtimi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra ve Lahtimi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra ve Lahtimi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra ve Lahtimi, Trabzon'a geldi

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Trabzonspor futbol

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