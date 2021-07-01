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  4. Trafik uygulamasına takılan Yasemin Allen cezayı yedi!

Trafik uygulamasına takılan Yasemin Allen cezayı yedi!

01.07.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olağan Şüpheliler dizisinde rol alan Yasemin Allen, önceki gün Bebek'te aracıyla seyir halindeyken trafik uygulamasına takıldı. Allen, kullandığı aracın muayenesi olmadığı için ceza yedi.

Kullandığı aracın muayenesi olmadığı için 314 TL ceza kesilen Allen, trafik memurlarına aracın arkadaşının aracı olduğunu ifade ederek, ''Arkadaşım yurt dışında, arabası bende kaldı. Muayenesi olmadığını bilmiyordum, ilk fırsatta yaptıracağım'' dedi.

YASEMİN ALLEN BODRUM YOLCUSU

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Allen, ''Bir süre daha buradayım. 10 Temmuz'da doğum günüm var. Onun için tatilimi de ona göre ayarladım. Buradaki işlerimi bitirdikten sonra Bodrum'a gideceğim.'' ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki Yasemin Allen'ın doğal güzelliği dikkatlerden kaçmadı.
Yasemin Allen, "Kendinizi eleştirdiğiniz konular neler?" sorusuna, "Çabuk sıkılabiliyorum, dilimi tutmak ve diplomatik olmakta zorlanabiliyorum, olaylara bazen gereksiz manevi değerler bağlıyorum" cevabını verdi.
Star Tv'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi tutmayınca bir süre gözlerden uzak kalan Yasemin Allen, şu sıralar Exxen'de yayınlanan Olağan Şüpheliler dizisinde rol alıyor.
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Yasemin Allen
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