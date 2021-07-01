Trafik uygulamasına takılan Yasemin Allen cezayı yedi!

Kullandığı aracın muayenesi olmadığı için 314 TL ceza kesilen Allen, trafik memurlarına aracın arkadaşının aracı olduğunu ifade ederek, ''Arkadaşım yurt dışında, arabası bende kaldı. Muayenesi olmadığını bilmiyordum, ilk fırsatta yaptıracağım'' dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Allen, ''Bir süre daha buradayım. 10 Temmuz'da doğum günüm var. Onun için tatilimi de ona göre ayarladım. Buradaki işlerimi bitirdikten sonra Bodrum'a gideceğim.'' ifadelerini kullandı.