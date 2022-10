Trakya 2. PetFEST kedi ve köpek güzellik yarışması yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Trakya 2. PetFEST kapsamında kedi ve köpek güzellik yarışması düzenlendi.

Keşan Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi kampüsündeki Pati Park'ta düzenlenen yarışmaya sahiplerinin gözetiminde 10 köpek ve 10 kedi katıldı.

Kedi ve köpekler burada oluşturulan podyumda sahipleriyle yürüdü. Güzellik yarışması kapsamında oluşturulan jüri de oylama yaptı. Yarışmaya çok sayıda hayvansever ilgi gösterdi. Jürinin noter huzurundaki oylamasının ardından yarışmada dereceye giren köpek ve kedi sahiplerine plaket ve hayvanları için mama verildi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne kadar etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Kendilerini "hayvan dostu" belediye olarak tarif ettiklerini belirten Helvacıoğlu, "Trakya'nın en büyük barınağındayız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçmiş dönem belediye başkanı Mehmet Özcan ağabeyimiz başlattı, biz üzerine koyarak tesisi bitirdik, en güzelini yaptık." dedi.

Evcil hayvanlar için hazırladıkları Pet Park'ı da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde açacaklarını anımsatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'ın sokaklarına bakın çok şey görürsünüz. 200'e yakın at arabasının yerini triportör aldı. Pandemiye rağmen 2 bin 560 can dostu rehabilite edildi. Kedi köpek sahiplenenlere bin 105 kulübe armağan ettik. Sokaktaki canlara 40 tona yakın mama dağıttık. TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un da aralarında bulunduğu 230 hayvansevere can dostlarımızı sahiplendirdik.

Sadece insanların değil tüm canlıların belediyesiyiz. Gökte uçan leyleğin de belediyesiyiz. Onlara da yardım ediyoruz, onlara da bakıyoruz. İnsanlığın ölçüsü insanı sevmek kadar, doğayı ve hayvanları sevmektir."

Öte yandan, sahneye inen ve uçmaktan yorulduğu tahmin edilen bir leyleğe görevlilerce yiyecek ve su verildi.