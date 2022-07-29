Son aşıyla birlikte 4 doz aşı yaptırdığını ifade eden Toku, "Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum. Ancak böyle atlatabiliriz, başka türlü olmaz. Dikkatli olacağız, maskemizi takacağız, aşımızı olacağız." dedi.

Sağlık Bakanlığı nca Kovid-19 salgınına karşı hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alan vatandaşlar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine giderek aşılarını oluyor.

Trakya'da "hatırlatma dozu" hareketliliği devam ediyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz