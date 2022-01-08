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Trakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdı

08.01.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki barajlarda geçen ay 512 milyon 811 bin metreküp ölçülen su miktarı, son yağışlarla 592 milyon 822 bin metreküpe yükseldi - Trakya bazında barajlarda su miktarı en çok Edirne'de arttı

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen barajlardaki su seviyesi yağışlarla yükseldi.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da 14 barajdaki su miktarı, geçen aya göre 80 milyon 11 bin metreküp arttı.

Edirne'de Aralık 2021'de 198 milyon 846 bin metreküp su bulunan 6 barajdaki su seviyesi, 225 milyon 470 bin olarak ölçüldü. Kentteki 6 barajda su seviyesinde artış oldu.

Kırklareli'nde aralıkta 163 milyon 235 bin metreküp ölçülen 4 barajdaki su miktarı, 208 milyon 629 bine yükseldi. Bu kentte Armağan Barajı'nın su seviyesi yüzde 5 azalırken, 3 barajdaki su seviyesi 45 milyon 394 bin arttı.

Tekirdağ'da ise 150 milyon 730 bin metreküp olan 4 barajın su seviyesi, 158 milyon 723 bin metreküpe çıktı.

Barajların 10 Aralık 2021 ve 4 Ocak 2022'deki doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİl10.12.2021 Hacim (milyon m3)04.01.2022 Hacim (milyon m3)10.12.2021 Doluluk Oranı %04.01.2022 Doluluk Oranı %SüloğluEdirne30,20034,8106777AltınyazıEdirne3,53413,0341035HamzadereEdirne120,650124,1305860KadıköyEdirne7,5147,6321314SultanköyEdirne10,14811,7543843Y.KarpuzluEdirne26,80034,1106177ArmağanKırklareli33,48530,9206560ÇayırdereKırklareli10,31613,3973647KayalıköyKırklareli59,77281,2624054KırklareliKırklareli59,66283,0505373ÇokalTekirdağ122,510124,8196061KaraidemirTekirdağ14,09620,0491318NaipköyTekirdağ9,2629,0834342TürkmenliTekirdağ4,8624,7723231

Trakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdı

- Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki barajlarda geçen ay 512 milyon 811 bin metreküp ölçülen su miktarı, son yağışlarla 592 milyon 822 bin metreküpe yükseldi - Trakya bazında barajlarda su miktarı en çok Edirne'de arttı

Trakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdı

Trakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdı

Trakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdı

Trakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdı

Trakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdı

Trakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdı

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