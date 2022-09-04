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Transfer bitti deniyordu, ortalık karıştı! Cengiz Ünder ve Galatasaray...

04.09.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Transferde son haftaya girilirken vitesi yükselten Galatasaray birçok isimle temaslarını sürdürürken, Icardi ve Cengiz Ünder transferleri Sarı-Kırmızılı taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında geliyor. Milli yıldız Cengiz Ünder için kulübü Marsilya ile temas halinde olan Galatasaraylı kurmalar Avrupa'da transfer perdesinin kapanmasıyla elini güçlendirirken, Fransız ekibinden gelen yanıt Sarı-Kırmızılılar'da adeta şok etkisi yarattı. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da top koşturan ve burada mutsuz olduğu bilinen milli yıldız Cengiz Ünder için Galatasaray'ın ilgisi sürüyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip Fransız ekibin teklifini iletmişti.

MARSİLYA'DAN YANIT GELDİ!

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Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Cengiz Ünder transferi için Fransız ekibine ısrarı sürerken, Avrupa'da transfer döneminin tamamlanması Galatasaray'ın elini güçlendirmişti. Türkiye'de 8 Eylül'e kadar sürecek olan transfer tescil sezonunun avantajını kullanmak isteyen kurmaylar son ana kadar transferde oldukça iyi bir yol katetse de Marsilya'dan gelen yanıt ile şoka uğradı.

KAPIYI KAPATTI

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Ertan Süzgün'ün haberine göre; Cengiz Ünder için Marsilya ekibine bir teklif daha sunan Sarı-Kırmızılılar, hem Cengiz'in takımda mutsuz olması hem de Avrupa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle Fransız ekibinde olumlu bir yanıt gelmesine kesin gözüyle bakarken, Marsilya Galatasaray'ın teklifini reddetti ve transfer kapısını kapadığı öğrenildi.

DEĞERİ 22 MİLYON EURO!

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22 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Cengiz Ünder, daha önce; Roma ve Leicester City gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de forma giymişti. Türkiye'de Başakşehir ve Altınordu'da görev yapan Cengiz, A Milli Futbol Takımı'nın en önemli isimleri arasında yer alıyor.

CENGİZ ÜNDER FOTOĞRAFLARI

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