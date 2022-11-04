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Transparanla geceye gelen Hazar Ergüçlü'den Onur Ünlü yanıtı! 'Daha açığını giydirdiği olabilir'

04.11.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in gecesine transparan dantel elbisesi ile gelen oyuncu Hazar Ergüçlü tüm bakışları üzerinde topladı. Güzel oyuncuya yaş farkıyla sık sık gündeme gelen aşkı Onur Ünlü soruldu. Hazar Ergüçlü sevgilisi Ünlü'nün kendisini her zaman cesaretlendirdiği söyleyerek "Daha açığını giydirdiği olabilir" yorumunda bulundu.

Netflix’in gecesine katılan ünlülerin kıyafetleri günün en çok konuşulan olayları arasında. Geceye iddialı gelen isimlerden biri de Hazar Ergüçlü oldu.

Geceye katılan ünlü oyunculardan Hazar Ergüçlü siyah transparan altına sütyen ve iç çamaşırını andıran mini şort giydi. Güzel oyuncuya cesur tarzına dair sevgilisi Onur Ünlü'nün ne dediği soruldu.

"BU AYIP DEĞİL"

Hazar Ergüçlü bu soruya açık açık yanıt verdi ve şunları söyledi:


"Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum fazla mı açık acaba diyorum o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor."

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Hazar Ergüçlü ayrıca "Sizi yönlendirerek kıyafet değiştirtmiş olabilir mi?" sorusuna ise "Daha açığını giydirtmiş olabilir. Bu ayıp bir şey değil ki genç kadınlarız istediğimiz diyebiliriz" yanıtını verdi. 

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