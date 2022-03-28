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Trenkking ve fotoğraf tutkunları akın etti! Tunceli’nin karla kaplı zirvesi görenleri mest etti

28.03.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin karla beyaza bürünen zirveleri, her yıl farklı illerden trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Zirveye tırmanmayı başaran ziyaretçiler, doğayla iç içe keyifli vakit geçirerek fotoğraf çekiyor.

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle trekking ve fotoğraf tutkunları, gezi turları düzenlemeye başladı. Sarp dağların arasında kurulu kent, el değmemiş güzellikleriyle yılın her döneminde çevre il ve ilçelerden ziyaretçi ağırlıyor.

İŞTE TUNCELİ'NİN KARLA KAPLI ZİRVELERİNDEN YANSIYAN GÖRÜNTÜLER...

İlkbahar ve yaz aylarında çeşit çeşit açan çiçeklerle rengarenk olan şehir, sonbaharda kızılın tonları, kışın ise kar örtüsüyle görülmeye değer güzellikler sunuyor.
Rafting ve kano sporlarının yanı sıra yamaç paraşütü etkinliklerine de elverişli olan kent, son yıllarda trekking ve fotoğrafçılık faaliyetleriyle de dikkati çekiyor.
Haftalık turlarla farklı illerden kente gelen trekking ve fotoğraf tutkunları, yöredeki rehberler eşliğinde Munzur, Mercan, Zel, Sülbüs, Süpürgeç ve Sultan Baba gibi dağlara tırmanıyor.
Zorlu yolculuklarla karla kaplı zirvelere ulaşan ziyaretçiler, doğayla iç içe keyifli vakit geçirip fotoğraf çekiyor.
Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli Temsilcisi İskender Doğan, Tunceli doğasının her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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