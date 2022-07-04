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  4. TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü havadan görüntülendi

TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü havadan görüntülendi

04.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü havadan görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurulan ve dün ulaşıma açılan hafif alaşımlı sabit köprü dronla görüntülendi.

Kumluca beldesi Şarköy köyü Boğaz Mahallesi mevkisinde 27 Haziran'daki selde tamamen yıkılan köprü, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığından 8 kişilik uzman istihkam ekibi tarafından tamamlandı.

Boğaz Mahallesi'ne ulaşımın sağlanması amacıyla kurulan hafif alaşımlı sabit köprü (HASK), kurulumun tamamlanmasıyla dün trafiğe açıldı.

Uzunluğu 40 metre, genişliği 4,3 metre olan köprü, ulaşıma açılmasının ardından dronla görüntülendi.

Beton köprü yapım çalışmalarına da hızla başlanacağı bildirildi.

TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü havadan görüntülendi

TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü havadan görüntülendi

TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü, havadan görüntülendi

TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü, havadan görüntülendi

TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü, havadan görüntülendi

TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü, havadan görüntülendi

TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü, havadan görüntülendi

TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü, havadan görüntülendi

TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü, havadan görüntülendi

TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü, havadan görüntülendi

TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü, havadan görüntülendi

TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü, havadan görüntülendi

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sel Milli Savunma Bakanlığı dron köprü türk silahlı kuvvetleri ulaşım

Bartın Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:13
Sabah
05:15
Öğle
13:00
İkindi
17:01
Akşam
20:36
Yatsı
22:28
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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