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Tuba Büyüküstün ikiz kızlarını da alıp Paris'e gitti! "Kızlar okula gidiyor..."

08.12.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuba Büyüküstün, oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak'ı da alarak İstanbul'u terk etti. Paris'e yerleşen güzel oyuncu ne kadar süre burada kalacağına dair bir plan yapmadığını söylerken "İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim" dedi.

39 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün 10 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün ikizlerini de alarak İstanbul'u bir süreliğine terk etti.

Paris hakkında Elle dergisine konuşan Tuba Büyüküstün konuşmasında "Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık. Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

Oyuncunun kızlarıyla paylaştığı son fotoğraf da beğeni topladı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Tuba Büyüküstün Oyuncu yaşında söyledi

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