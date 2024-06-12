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  4. Tuğba Coşkun oğlunun mezuniyetinde ortaya çıktı! Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi babasının boyunu geçti

Tuğba Coşkun oğlunun mezuniyetinde ortaya çıktı! Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi babasının boyunu geçti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 09:54
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Son dönemde kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi'nin mezuniyet töreninde eski eşi Tuğba Coşkun ile bir araya geldi. Tuğba Coşkun ve Ali Sadi'yi uzun zaman sonra görenler çok şaşırdı...

Aşk hayatıyla ve başından geçen evliliklerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile 2011'de boşanmıştı.

Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu. Eski eşler uzun bir aradan sonra oğulları Ali Sadi'nin mezuniyet töreninde bir araya geldi.

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ALİ SADİ BABASININ BOYUNU GEÇTİ

Liseden mezun olan Ali Sadi'yi görenler çok şaşırdı. Mehmet Ali Erbil'in oğlu için sosyal medyada; 'Babasının boyunu geçmiş', 'Çok yakışıklı olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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ESKİ EŞE YORUM YAĞDI

Ünlü şovmenin eski eşi Tuğba Coşkun içinse 'Ne kadar güzel bir kadın hiç yaşlanmamış', 'Tuğba hanımın güzelliği ve şıklığı', 'Tuğba Hanım daha da güzelleşmiş' denildi.

Vitrin

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Mehmet Ali Erbil Tuğba Coşkun
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