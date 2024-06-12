Tuğba Coşkun oğlunun mezuniyetinde ortaya çıktı! Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi babasının boyunu geçti

Aşk hayatıyla ve başından geçen evliliklerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile 2011'de boşanmıştı.

Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu. Eski eşler uzun bir aradan sonra oğulları Ali Sadi'nin mezuniyet töreninde bir araya geldi.

ALİ SADİ BABASININ BOYUNU GEÇTİ

Liseden mezun olan Ali Sadi'yi görenler çok şaşırdı. Mehmet Ali Erbil'in oğlu için sosyal medyada; 'Babasının boyunu geçmiş', 'Çok yakışıklı olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

ESKİ EŞE YORUM YAĞDI

Ünlü şovmenin eski eşi Tuğba Coşkun içinse 'Ne kadar güzel bir kadın hiç yaşlanmamış', 'Tuğba hanımın güzelliği ve şıklığı', 'Tuğba Hanım daha da güzelleşmiş' denildi.

