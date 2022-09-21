TÜGVA'nın Batman'da kurduğu "icathane atölyesi"nin açılışı yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan "icathane atölyesi"nin açılışı törenle yapıldı.

Batman Üniversitesi merkez kampüste düzenlenen törene katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, alanda kurulan stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

TÜGVA'nın çalışmalarını anlatan sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Bilal Erdoğan, bu icathane atölyesinin TÜGVA'nın Türkiye'de kurduğu icathaneler içerisinde en büyük, geniş ve kapsamlısı olduğunu söyledi.

Erdoğan, böyle bir projenin Batman'da yapılmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, gençlerin teveccühünü görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

"Gençlerimizin hayalleri var. Gençlerimiz kendilerine çok farklı kariyer yolları çizmek için kafa yoruyorlar, istişarelerde bulunuyorlar, hocalarına soruyorlar, takip ettikleri insanlardan fikir edinmeye çalışıyorlar. Böyle yerler o hayallerin kuvveden fiile, hayalden gerçeğe dönüşmesi için çok güzel aracı noktalar." ifadelerini kullanan Erdoğan, icathane atölyelerine gelen gençlerin çok farklı etkinliklerle buluşup, lise hayatlarından sonra meslek sahibi olmada, üniversiteye devam etmede, bölüm tercihlerini yapmada doğru kararlar vererek, büyük işlere imza atacaklarına inandıklarını vurguladı.

- "Bu icathane gençlerimizin ufkunu açacak"

Batman gençliğinin çok dinamik, kentin de muhteşem olduğunu anlatan Erdoğan, Batmanlı gençlerin gözlerindeki ışıltıyı görünce daha da heyecanlandığını belirtti.

Erdoğan, şöyle dedi:

"İnşallah bu icathane gençlerimizin ufkunu açacak, büyük işler yapmaların destek olacak. Bilim, fen, teknoloji en üst düzey hedeflenecek ama bunu yaparken bir ayağımız muhakkak bu toprakları vatan yapan değerlerde sabit olacak. TÜGVA'nın gayesi bütün bunları bir arada başarmak. Çocuklarımızdan beklentimiz bu. Bundan dolayı Türkiye Gençlik Vakfımız büyük bir fırsat. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

- "Amacımız gençlerimizin eğitim süreçlerine katkı sağlamak"

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da Batman'da çok önemli bir projenin açılışını yaptıklarını anlattı.

Eminoğlu, "TÜGVA olarak Türkiye genelinde amacımız gençlerimizin hem fiziksel hem manevi gelişimleri ile eğitim süreçlerine katkı sağlamak. Sadece bu yaz döneminde 120 bin öğrencimizle yaz kursu projelerimizi gerçekleştirdik. Bir taraftan onların milli manevi değerler noktasında yetişmesini sağlarken bir taraftan da bu tür projelerle teknolojik, fiziksel, sanatsal, kültürel gelişimlerine katkı sunmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İcathane atölyesinin hayırlı olmasını dileyen Eminoğlu, Türkiye'de TÜGVA tarafından açılan 40 icathanenin olduğunu dile getirdi.

Eminoğlu, Batman'daki icathanenin çok daha donanımlı olduğunu, "TEKNOFEST kuşağı" denilen kuşağın buralarda hazırlanmasına katkı sunmuş olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Grup Aksiyon tarafından Türkçe ve Kürtçe ezgiler seslendirildi.

Daha sonra, kurdele kesilerek icathane atölyesinin açılışı yapıldı.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Dicle Kalkınma Ajansı Başkanı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kurumların temsilcileri ile öğrenciler katıldı.