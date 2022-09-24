Tüm doğruları yıktı geçti! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

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1 MİLYON 400 BİN YILLIK Atapuerca’da 30 Haziran’da bulunan ilk insan türüne ait yüz parçalarının araştırılmasına halen devam ediliyor ancak bilim insanları bu fosillerin en az 1 milyon 400 bin yıllık olduğu ve Avrupa kıtasında şimdiye kadar ortaya çıkarılan en eski insan fosili olduğunu belirttiler.













TÜRÜ BİLİNMİYOR Burgos İnsan Evrimi Müzesi Genel Koordinatörü Arkeolog Aurora Martin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulunan parçaların hangi ilk insan türüne ait olduğunu henüz bilmediklerini ama bunun Avrupa’da insan evrimi tarihinin yeniden yazılmasına yardımcı olacak bir buluş olduğunu söyledi.



''ÇOK ÖNEMLİ'' Martin, "İlk insan türünün Afrika’da olduğu inkar edilmez bir şey ama kısa bir süre öncesine kadar genel kanı Afrika’dan çıkışlarının çok geç olduğu yönündeydi. Atapuerca’da ortaya çıkan kalıntılar, Afrika’dan Avrupa’ya gelişin daha önce olduğunu gösterdi. 1994’e kadar Avrupa’daki ilk insan türlerinin 500 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyordu. Şu anda 1 milyon 400 bin yıl öncesini konuşuyoruz. Yani neredeyse 1 milyon yıl geriye gittik. Bu çok önemli." diye konuştu.



'YENİ SORULAR' Şimdilerde Paleolitik Çağ'a (Eski Taş Çağı) ilişkin çalışmaların altın çağını yaşadığını ifade eden İspanyol Arkeolog, "Biz her zaman teorilere göre hareket ediyoruz. Gerçeği aramaya değil sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz. Yeni teknolojilerin yardımıyla eski insan türlerine ait tüm yeni bulgular bize yeni sorular getiriyor." diye konuştu.

