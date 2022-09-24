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  4. Tüm doğruları yıktı geçti! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı geçti! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

24.09.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da bulunan 1,4 milyon yıllık fosil bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Burgos kenti yakınlarındaki Atapuerca arkeolojik kazı alanında haziran sonunda bulunan ve 1 milyon 400 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen eski insan ata fosili, Avrupa’da bilim insanlarını heyecanlandırdı.

İşte detaylar...

1 MİLYON 400 BİN YILLIK

1 MİLYON 400 BİN YILLIK
Atapuerca’da 30 Haziran’da bulunan ilk insan türüne ait yüz parçalarının araştırılmasına halen devam ediliyor ancak bilim insanları bu fosillerin en az 1 milyon 400 bin yıllık olduğu ve Avrupa kıtasında şimdiye kadar ortaya çıkarılan en eski insan fosili olduğunu belirttiler.





TÜRÜ BİLİNMİYOR

TÜRÜ BİLİNMİYOR
Burgos İnsan Evrimi Müzesi Genel Koordinatörü Arkeolog Aurora Martin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulunan parçaların hangi ilk insan türüne ait olduğunu henüz bilmediklerini ama bunun Avrupa’da insan evrimi tarihinin yeniden yazılmasına yardımcı olacak bir buluş olduğunu söyledi.

''ÇOK ÖNEMLİ''

''ÇOK ÖNEMLİ''
Martin, "İlk insan türünün Afrika’da olduğu inkar edilmez bir şey ama kısa bir süre öncesine kadar genel kanı Afrika’dan çıkışlarının çok geç olduğu yönündeydi. Atapuerca’da ortaya çıkan kalıntılar, Afrika’dan Avrupa’ya gelişin daha önce olduğunu gösterdi. 1994’e kadar Avrupa’daki ilk insan türlerinin 500 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyordu. Şu anda 1 milyon 400 bin yıl öncesini konuşuyoruz. Yani neredeyse 1 milyon yıl geriye gittik. Bu çok önemli." diye konuştu.

'YENİ SORULAR'

'YENİ SORULAR'
Şimdilerde Paleolitik Çağ'a (Eski Taş Çağı) ilişkin çalışmaların altın çağını yaşadığını ifade eden İspanyol Arkeolog, "Biz her zaman teorilere göre hareket ediyoruz. Gerçeği aramaya değil sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz. Yeni teknolojilerin yardımıyla eski insan türlerine ait tüm yeni bulgular bize yeni sorular getiriyor." diye konuştu.

DEMİR YOLU ÇALIŞMASI ORTAYA ÇIKARDI

DEMİR YOLU ÇALIŞMASI ORTAYA ÇIKARDI
Atapuerca’nın 19. yüzyıl sonlarında bölgede inşa edilmek istenen bir demir yolu çalışması sırasında ortaya çıktığını, ilk kazıların ise 1976'da başladığını anlatan Martin, bu zamana kadar Avrupa kıtasında bulunan en eski insan fosilinin bölgede 2007’de çıkartılan ve 1 milyon 200 bin yıllık olduğu belirlenen bir mandibula (alt çene) olduğunu kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
Fosil
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