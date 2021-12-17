Tüm dünya bu haberi konuşuyordu! 16 aylık kızının ölümünü izleyen anne Frankie Smith'in gençlik fotoğrafları ortaya çıktı

Geçtiğimiz yılın eylül ayında yaşanan olayda, Frankie Smith 16 aylık kızı Star Hobson'ın sevgilisi Savannah Brookhill tarafından öldürülmesine izin vermişti. 16 aylık Star’ın küçük bedeni Smith’in sevgilisi Brookhill’in tekme ve yumruklarına dakikalarca maruz kalmıştı. Talihsiz çocuk aldığı darbelerin sonucunda yaşamını yitirmişti.

Bu süre içinde anne Smith’in kızını kurtarmak için hiçbir şey yapmaması gözlerden kaçmamıştı. Smith ve sevgilisi Star’ın cansız bedenini gördükleri sırada arama motorunda “Şoktan bir bebek nasıl çıkartılır?” diye arama yapmıştı. Ambulans çağırmadan bebeğe kalp masajı yapmaya çalışan ikili yetkililere geç haber vermişti ve küçük Star, hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetmişti. Brookhill, Star'ı öldürdüğü için 28 yıl, anne Smith ise bu olay sırasında hiçbir şey yapmadığı için 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.