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  4. Tüm dünya bu haberi konuşuyordu! 16 aylık kızının ölümünü izleyen anne Frankie Smith'in gençlik fotoğrafları ortaya çıktı

Tüm dünya bu haberi konuşuyordu! 16 aylık kızının ölümünü izleyen anne Frankie Smith'in gençlik fotoğrafları ortaya çıktı

17.12.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de geçtiğimiz yılın eylül ayında tüm dünyayı şaşkınlığa uğratan bir olay yaşanmıştı. 16 aylık kızının sevgilisi tarafından öldürülmesini seyirci kalan anne Frankie Smith'in üvey dedesi gençlik ve çocukluk fotoğraflarını ortaya çıkarttı. Smith’in çocukluğunda masum ve sevgi dolu olduğunu ifade eden dede, yaşananlarda dolayı Smith’in sevgilisini suçladı.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında yaşanan olayda, Frankie Smith 16 aylık kızı Star Hobson'ın sevgilisi Savannah Brookhill tarafından öldürülmesine izin vermişti. 16 aylık Star’ın küçük bedeni Smith’in sevgilisi Brookhill’in tekme ve yumruklarına dakikalarca maruz kalmıştı. Talihsiz çocuk aldığı darbelerin sonucunda yaşamını yitirmişti.

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Bu süre içinde anne Smith’in kızını kurtarmak için hiçbir şey yapmaması gözlerden kaçmamıştı. Smith ve sevgilisi Star’ın cansız bedenini gördükleri sırada arama motorunda “Şoktan bir bebek nasıl çıkartılır?” diye arama yapmıştı. Ambulans çağırmadan bebeğe kalp masajı yapmaya çalışan ikili yetkililere geç haber vermişti ve küçük Star, hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetmişti. Brookhill, Star'ı öldürdüğü için 28 yıl, anne Smith ise bu olay sırasında hiçbir şey yapmadığı için 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“SEVECEN VE İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Smith’in üvey dedesi David Fawcett ise Frankie Smith’in çocukluk ve gençlik fotoğraflarını göstererek olanlara inanamadığını dile getirdi.
Üvey dede, “Bu haline baktıkça Frankie’nin sevecen ve iyi olduğunu dşünüyorum. Gençliğinde nazik, masum ve kibar bir insandı. Derinlerinde bir yerde hala bu şekilde olduğuna inanmak istiyorum” dedi.
Sevgilisi Brookhill ile tanıştıktan sonra Smith’in değiştiğini ve annelik içgüdülerini kaybettiğini dile getiren üvey dede, “Brookhill, kontrolcü ve şiddet yanlısı bir insandı. Frankie’yi tamamen o değiştirdi” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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