Tüm dünya Türk futbolunu konuşmaya devam ediyor! İstanbulspor'un sahadan çekilmesi Avrupa'da manşet oldu: Türkiye'de inanılmaz olay!

Trendyol Süper Lig verilen bir haftalık aranın ardından 17. hafta mücadeleleri ile kaldığı yerden devam ederken, İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan çirkin saldırının şoku henüz atlatılmamıştı ki yalnızca bir haftalık aranın ardından ikinci bir şok etkisi yaratan olay yaşandı.

Karşılaşmanın son bölümüne girilirken Trabzonspor ceza sahası içinde Loshaj yerde kaldı. Penaltı bekleyen İstanbulsporlu Loshaj’ın pozisyonunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, bordo-mavili ekibin bulduğu golü VAR incelemesinin ardından geçerli saydı. Gol kararının ardından İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncuları soyunma odasına davet etti.

Yaşanan bu olay adeta şok etkisi yaratırken, sahadan çekilme kararı Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İşte o manşetler...



