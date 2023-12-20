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Tüm dünya Türk futbolunu konuşmaya devam ediyor! İstanbulspor'un sahadan çekilmesi Avrupa'da manşet oldu: Türkiye'de inanılmaz olay!

20.12.2023 07:55 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı. İstanbul ekibinin başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem Ali Şansalan'ın kararları sonrası takımını sahadan çekerken bu olay Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Konuyla alakalı bir çok manşet atılırken, "Türkiye'de çılgın sahneler" ifadeleri kullanıldı. İşte o manşetler...

Trendyol Süper Lig verilen bir haftalık aranın ardından 17. hafta mücadeleleri ile kaldığı yerden devam ederken, İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan çirkin saldırının şoku henüz atlatılmamıştı ki yalnızca bir haftalık aranın ardından ikinci bir şok etkisi yaratan olay yaşandı.

Karşılaşmanın son bölümüne girilirken Trabzonspor ceza sahası içinde Loshaj yerde kaldı. Penaltı bekleyen İstanbulsporlu Loshaj’ın pozisyonunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, bordo-mavili ekibin bulduğu golü VAR incelemesinin ardından geçerli saydı. Gol kararının ardından İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncuları soyunma odasına davet etti.

Yaşanan bu olay adeta şok etkisi yaratırken, sahadan çekilme kararı Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İşte o manşetler...


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TUTTOMERCATO: TÜRKİYE'DE SANSASYONEL OLAY! 

TUTTOMERCATO: TÜRKİYE'DE SANSASYONEL OLAY! 

"İstanbulspor-Trabzonspor maçında sansasyonel gelişme. Süper Lig'in 17. maçında ev sahibi ekibin başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, konuk ekibin 2-1'lik golünün ardından takımı sahadan çekti. Kulübün bir numarası, kendisine göre Loshaj'a faul yapıldığını göstermesi gereken VAR incelemesine rağmen hakem Ali Şansalan'ın gol kararına açıkça itiraz etti. Başkan sahaya indi ve oyuncularına oyundan çekilmelerini söyledi. İstanbulspor kaptanının başkanını ve Trabzonspor başkanını geri adım atmaya ikna etme çabaları sonuçsuz kaldı. Bu nedenle maç yarıda kesildi."

EUROFOOT: TÜRKİYE'DE ÇILGIN SAHNELER 

EUROFOOT: TÜRKİYE'DE ÇILGIN SAHNELER 

"İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu maçın ortasında sahaya daldı ve hakem kararlarını protesto etmek için takımını soyunma odasına götürdü!"

CORRIERE DELLO SPORT: BİR KULÜP BAŞKANINDAN DAHA SERT TEPKİ 

CORRIERE DELLO SPORT: BİR KULÜP BAŞKANINDAN DAHA SERT TEPKİ 

"Türkiye'de inanılmaz olay. Ankaragücü başkanının hakem Meler'e saldırmasının ardından askıya alınan ligin yeniden başladığı gün, bir kulüp başkanından daha sert bir tepki geldi. İstanbulspor başkanı, Trabzonspor'la oynanan maç sırasında sahaya indi ve kabul etmedikleri bir hakem kararının ardından takımının sahayı terk etmesini emrederek rakipleri ve maçın hakemini şaşkına çevirdi."

SKY ITALIA: BAŞKANDAN PROTESTO

SKY ITALIA: BAŞKANDAN PROTESTO

"Türkiye'de daha fazla kaos. Tartışmalara neden olacak sansasyonel bir olay daha yaşandı. Aslında bir hafta önce, Ankaragücü sahibinin hakeme yumruk atıp saldırmasının ardından lig askıya alınmıştı. Bugün lig yeniden başladı: Başakşehir ile Sivasspor (ev sahibinin galibiyetiyle) ve Gaziantepsor ile Adana Demispor (2-2 sona erdi) arasındaki ilk maçlarda her şey yolunda giderken, İstanbulspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele, konuk takımın bir anlığına 2-1 öne geçmesiyle kaosa dönüştü. Karşılaşma 79. dakikada İstanbulspor Başkanı Faik Sarıalioğlu'nun aldığı karar nedeniyle yarıda kaldı. Hakemin Trabzonspor aleyhine bir penaltı vuruşunu vermemesinin ardından oyuncularından devam etmekte olan maçı terk etmelerini ve protesto amacıyla sahayı terk etmelerini isteyen kendisiydi. Hakem bu sahneye neredeyse şaşkınlıkla tanıklık ederek kayıtsız kaldı. Türkiye Süper Lig'inde bu zor sezona damgasını vuracak bir başka an."

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