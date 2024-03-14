Tüm Türkiye Eylem Tok ve oğlunu konuşuyor... Gözler Bülent Cihantimur'daydı! Işın Karaca'dan şoke eden sözler: 'Verdiği ilaç yüzünden annemin kalbi durdu'

'İADE DOSYAMIZI İLETTİK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise son olarak Amerika'ya kaçan Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: 'İade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. Bugün itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bu cevabi yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz.'