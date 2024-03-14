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  4. Tüm Türkiye Eylem Tok ve oğlunu konuşuyor... Gözler Bülent Cihantimur'daydı! Işın Karaca'dan şoke eden sözler: 'Verdiği ilaç yüzünden annemin kalbi durdu'

Tüm Türkiye Eylem Tok ve oğlunu konuşuyor... Gözler Bülent Cihantimur'daydı! Işın Karaca'dan şoke eden sözler: 'Verdiği ilaç yüzünden annemin kalbi durdu'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2024 10:42
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Türkiye günlerdir ünlü yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'u konuşuyor. Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur kaza sonrası annesiyle Mısır'a kaçtı. Yeni iddiaların bir bir ortaya çıktığı olayla ilgili yeni bir iddia da ünlü şarkıcı Işın Karaca'dan geldi. Ehliyetsiz kaza yapan T.C.'nin estetisyen babasına seslenen ünlü isim 'hesap vereceksiniz!' diyerek sert çıktı.

Ünlü estetisyen Bülent Cihantimur ile Eylem Tok'un, 17 yaşındaki oğlunun ehliyetsiz olarak kullandığı otomobil ile yaptığı kaza sonrası 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

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ŞOKE EDEN İDDİA...

Kaza sonrası Timur Cihantimur annesi Eylem TOK ile Mısır'a kaçmıştı. Oradan da kaçan anne-oğulun Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği açıklanmıştı.

'İADE DOSYAMIZI İLETTİK'

'İADE DOSYAMIZI İLETTİK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise son olarak Amerika'ya kaçan Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: 'İade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. Bugün itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bu cevabi yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz.'

Eski eşi Eylem Tok ve kazaya neden oğlu T.C.'yi havalanına bırakan Estetik Cerrahı Bülent Cihantimur'a da yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Konuyla ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkarken bir çıkış da ünlü şarkıcı Işın Karaca'dan geldi.

Aramızda Kalmasın canlı yayınına konuk olan Işın Karaca, yaklaşık 10 yıl önce annesinin Bülent Cihantimur tarafından birkaç kez ameliyat edildiğini söyledi.

'BİR KULAK MEMESİ YOK'

'BİR KULAK MEMESİ YOK'

Karaca "Annemin yüzü yamuk. Bir kulak memesi yok. Yanlış ilaç verdiği için de annemin kalbi durdu" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca Eylem Tok anne yaşında
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