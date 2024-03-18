Tümer Metin'den ilginç açıklama! ''Trabzon'da sevinirsen bu tepkiyi alırsın''

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor’u 3-2’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı. Yapılan bu kutlama sonrası bordo-mavili taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

"YAPMAYACAKSIN..."

Tümer Metin, "Yapmayacaksın. O gerginliğe sebebiyet vermeyeceksin. O kutlamayı sahanın ortasında yapmayacaksın. Yapmayacaksın abi. Mert Hakan Yandaş gibi gol sevinçleri yaparsan, Trabzon'da bunlar olur. Bunlar daha önce de oldu ve olmaya devam edecek." açıklamasını yaptı.

"GİT İÇERİDE SEVİN"

Tümer Metin, "Galip gelmişsin, git içeride sevin abi. Bu olayların olacağı çok netti. Ülkenin dinamikleri var. Erzurum'da böyle sevinirsen, bu tepkiyi almazsın. Trabzon'da sevinirsen bu tepkiyi alırsın. Bunları hesap etmiyorsan ben bilemem." dedi.

TRABZONSPOR İLK MAÇTA SEVİNMİŞTİ

Tümer Metin'in bu açıklamalarına karşı çıkan taraftarlar, ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını örnek gösterdi. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan bordo-mavililer, maçın son düdüğünün ardından saha ortasında sevinç yaşamış ve olaysız ayrılmıştı.

