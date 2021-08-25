Türk filmlerinin ve dizilerinin çekim hataları 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Her yıl onlarca dizi ve film çekiliyor. İşin içine hız da girince kaçınılmaz olarak hatalar da peş peşe geliyor. Türk dizi ve filmlerinde, seyircinin dikkatinden kaçmayan, “Bu kadar da olmaz” dedirten hataları bir araya getirdik. Görünce çok şaşıracaksınız

TÜRK FİLMLERİNİN VE DİZİLERİNİN ÇEKİM HATALARI

Gerek Yeşilçam’da gerekse günümüzdeki filmlerde pek çok hata gözden kaçıyor. Diziler ülkemizde uzun olduğundan, çalışma saatleri uzadıkça uzayınca hatalar da kaçınılmaz oluyor. İşte Türk filmlerinin ve dizilerinin çekim hataları…