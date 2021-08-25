Türk filmlerinin ve dizilerinin çekim hataları 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Her yıl onlarca dizi ve film çekiliyor. İşin içine hız da girince kaçınılmaz olarak hatalar da peş peşe geliyor. Türk dizi ve filmlerinde, seyircinin dikkatinden kaçmayan, “Bu kadar da olmaz” dedirten hataları bir araya getirdik. Görünce çok şaşıracaksınız
TÜRK FİLMLERİNİN VE DİZİLERİNİN ÇEKİM HATALARI
Gerek Yeşilçam’da gerekse günümüzdeki filmlerde pek çok hata gözden kaçıyor. Diziler ülkemizde uzun olduğundan, çalışma saatleri uzadıkça uzayınca hatalar da kaçınılmaz oluyor. İşte Türk filmlerinin ve dizilerinin çekim hataları…
İşte o hatalar…
SEN ANLAT KARADENİZ
ATV ekranlarında bir dönem fırtına gibi esen Sen Anlat Karadeniz dizisinde öyle hatalar yapıldı ki seyirci pek çok çoğunu yakaladı. Dizinin 14. bölümünde Vedat'ın adamları Nefes ve Tahir'in birlikte fotoğraflarını çekebilmek için plan yaptı.
Nefes'i içine düştüğü zor durumdan onun çığlığına koşan Tahir kurtardı. Nefes ise Tahir'in sarıldığı sahnede Nefes'in atletli olduğu gözüktü. Daha sonra ise Nefes'in, bir sonraki devam sahnesinde iç çamaşırıyla kalmış olması dikkatli gözlerden kaçmadı
HABABAM SINIFI TATİLDE
Bir döneme damga vuran, hala izlemekten keyif aldığımız Hababam Sınıfı filmlerinde de pek çok hata yapılmış.
Örneğin, Filmde sınıfta sahneler arasında kapalı olan perdeler açılıyor, zaman gece ve gündüz olarak değişiyor.
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