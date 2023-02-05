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  4. Türk futbolunu sallayacak iddialar! Herkes Rıdvan Dilmen'in son açıklamalarını konuşuyor

Türk futbolunu sallayacak iddialar! Herkes Rıdvan Dilmen'in son açıklamalarını konuşuyor

05.02.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolu, Rıdvan Dilmen'in açıklamalarını konuşuyor. Canlı yayında anlattığı bilgiler kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu. Türk hakemleriyle ilgili iddialarda bulunan Rıdvan Dilmen birçok konuya değindi. Serdar Tatlı yönetiminden, Nihat Özdemir yönetimine kadar henüz duyulmamış konuları açıklayan Dilmen'in sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Herkes Rıdvan Dilmen'in açıklamalarını konuşuyor. Türk hakemleriyle ilgili yaptığı konuşma kısa süre içinde sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasına girdi.

"İŞTE O 4 HAKEM!"

"İŞTE O 4 HAKEM!"

"Serdar Tatlı gidiyor, VAR kayıtlarını dinliyor. Suistimaller var. Bunu kamuoyuyla paylaşmıyor. Geliyor, "4 tane hakem futbol camiasından uzaklaşmalı, çünkü elimde belge var, dinledim." diyor. TFF o gün göndermiyor. Bugün konuşulan hakemler, işte o 4 hakem."

"TFF'YE BAŞVURUYOR"

"TFF'YE BAŞVURUYOR"

"Talimatlar yeterli değil. TFF'ye başvuruyor, "MHK başkanı olarak talimat değişikliği istiyorum, bu arkadaşların burada olması sıkıntı yaratır." diyor.

"20 EKİM GECESİ...''

"20 EKİM GECESİ...''

20 Ekim gecesi, o zaman hukuktan sorumlu Mehmet Baykan kurallara uygun bir şekilde TFF'ye gece mail atıyor, talimat değişiyor. MHK başkanı karar alabiliyor hakemlerle ilgili. İlk defa böyle bir şey oluyor. Sessiz devrim yani aslında.

"BUGÜN YAPMASAK, YARIN YAPSAK"

"BUGÜN YAPMASAK, YARIN YAPSAK"

TFF "Bekleyelim, yarın olsun." diyor. Nihat Bey ve Servet Bey var o dönem TFF'de. Kendileri de biliyorlar suistimali. Belge var ellerinde. "Bugün yapmasak, yarın yapsak." diyorlar"

"UEFA BİZİ MAHVEDER"

"UEFA BİZİ MAHVEDER"

Ali Koç Bey, "Devlet müdahale etmeli." diyor ya, devlet "Böyle bir durum varsa siz orada ne yapıyorsunuz." diye soruyor. Devlete, "UEFA bizi mahveder, olmaz." diyorlar. Aynı kişiler, 13 hakem gittiği zaman neredeydi? UEFA bir şey dedi mi? O gerekçe değil. O gün bu uygulama yapılsaydı bugün bunları konuşmayacaktık.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Rıdvan Dilmen türk hakemler

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