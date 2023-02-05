Türk futbolunu sallayacak iddialar! Herkes Rıdvan Dilmen'in son açıklamalarını konuşuyor

"UEFA BİZİ MAHVEDER"

Ali Koç Bey, "Devlet müdahale etmeli." diyor ya, devlet "Böyle bir durum varsa siz orada ne yapıyorsunuz." diye soruyor. Devlete, "UEFA bizi mahveder, olmaz." diyorlar. Aynı kişiler, 13 hakem gittiği zaman neredeydi? UEFA bir şey dedi mi? O gerekçe değil. O gün bu uygulama yapılsaydı bugün bunları konuşmayacaktık.