Türk futbolunu sallayacak iddialar! Herkes Rıdvan Dilmen'in son açıklamalarını konuşuyor

Herkes Rıdvan Dilmen'in açıklamalarını konuşuyor. Türk hakemleriyle ilgili yaptığı konuşma kısa süre içinde sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasına girdi.
"Serdar Tatlı gidiyor, VAR kayıtlarını dinliyor. Suistimaller var. Bunu kamuoyuyla paylaşmıyor. Geliyor, "4 tane hakem futbol camiasından uzaklaşmalı, çünkü elimde belge var, dinledim." diyor. TFF o gün göndermiyor. Bugün konuşulan hakemler, işte o 4 hakem."
"Talimatlar yeterli değil. TFF'ye başvuruyor, "MHK başkanı olarak talimat değişikliği istiyorum, bu arkadaşların burada olması sıkıntı yaratır." diyor.
20 Ekim gecesi, o zaman hukuktan sorumlu Mehmet Baykan kurallara uygun bir şekilde TFF'ye gece mail atıyor, talimat değişiyor. MHK başkanı karar alabiliyor hakemlerle ilgili. İlk defa böyle bir şey oluyor. Sessiz devrim yani aslında.
TFF "Bekleyelim, yarın olsun." diyor. Nihat Bey ve Servet Bey var o dönem TFF'de. Kendileri de biliyorlar suistimali. Belge var ellerinde. "Bugün yapmasak, yarın yapsak." diyorlar"
Ali Koç Bey, "Devlet müdahale etmeli." diyor ya, devlet "Böyle bir durum varsa siz orada ne yapıyorsunuz." diye soruyor. Devlete, "UEFA bizi mahveder, olmaz." diyorlar. Aynı kişiler, 13 hakem gittiği zaman neredeydi? UEFA bir şey dedi mi? O gerekçe değil. O gün bu uygulama yapılsaydı bugün bunları konuşmayacaktık.