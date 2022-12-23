Türk kulüplerine verilen süre doldu! İsimleri ortaya çıkan kulüpler puan silme cezası almak üzere...

"UZATMASAYDIK 50 TAKIM CEZA ALACAKTI" DEMİŞTİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, süreyi neden ertelediklerini şöyle açıkladı: "TFF'ye bağlı 130 tane profesyonel takım var. Eğer lisansı uzatmasaydık 50 takım ceza alacaktı. En son 25 takıma düştü, herhalde yine düşer diye tahmin ediyoruz. TFF'nin amacı liglerin oynanması, ligleri oynanamaz hale getirmek değil."