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Türk kulüplerine verilen süre doldu! İsimleri ortaya çıkan kulüpler puan silme cezası almak üzere...

23.12.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF'nin Türk kulüplerine verdiği lisans süresi bugün doluyor. Aralarında Süper Lig kulüplerinin de bulunduğu 25 takım puan silme cezasıyla resmen karşı karşıya kalmak üzere. 2022-23 sezonu için zorunlu olan lisanslarını çıkarmayan kulüpler, TFF tarafından cezaya çarptırılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplere verilen UEFA ve Ulusal Lisans meselesinde ortalık karıştı. Bazı kulüplerin henüz lisans alamaması TFF'yi harekete geçirdi. 32 kulübün lisans almaya hak kazandığı bilinirken, TFF lisans alamayan 52 takıma ek süre tanımıştı. TFF'nin verdiği süre bugün doldu.

İŞTE DETAYLAR

52 TAKIM LİSANS ALAMADI

52 TAKIM LİSANS ALAMADI

Ajansspor'da yer alan habere göre, lisans kayıtları sona erdi ve 52 takım lisansını alamadı. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve Kadın Süper Ligi'nden sadece lisans alan 32 takımın adı yer aldı.

PUAN SİLME CEZASI GELEBİLİR Mİ?

PUAN SİLME CEZASI GELEBİLİR Mİ?

Lisans alamayan takımlar puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ek süre verilmesine rağmen kriterlere uymayan 23 takımdan 8'inin Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den olduğu ortaya çıktı. TFF'nin vereceği cezaya göre bu kulüplerin puanları silinebilir.

"UZATMASAYDIK 50 TAKIM CEZA ALACAKTI" DEMİŞTİ

"UZATMASAYDIK 50 TAKIM CEZA ALACAKTI" DEMİŞTİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, süreyi neden ertelediklerini şöyle açıkladı: "TFF'ye bağlı 130 tane profesyonel takım var.  Eğer lisansı uzatmasaydık 50 takım ceza alacaktı. En son 25 takıma düştü, herhalde yine düşer diye tahmin ediyoruz. TFF'nin amacı liglerin oynanması, ligleri oynanamaz hale getirmek değil."

LİSANS ALAMAYAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

LİSANS ALAMAYAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Bu açıklamadan sonra Süper lig takımları için herhangi bir açıklama yapılmadı. Lisans alamayan 7 takım şöyle: Ankaragücü, Kayserispor, Gaziantep FK, Giresunspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Karagümrük.

PUAN SİLME CEZASI

PUAN SİLME CEZASI

TFF'nin talimatına göre, harcama limitleri aşılması ve lisans hakları alınamaması durumunda, bunlara uymayan kulüpler puan silme cezasıyla karşı karşıya çarptırılıyor.

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