Turkcell Genel Müdürü Erkan, fiberde ortak altyapı çağrısında bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Bizim Türkiye'nin dört bir yanını bir an önce dijitalleştirmemiz gerek. Türkiye'nin her yerinin rekabetçi olması ve hızlarımızı artırmamız lazım. Ortak altyapı da bunun en temel ve somut yoludur diye düşünüyoruz." dedi.

Erkan, Afyonkarahisar'ın Selçuklu Mahallesi'nde ekiplerin devam eden fiber altyapı çalışmaları ile kullanılan malzemeleri inceledi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Erkan, Türkiye'de şu anda 450 bin kilometre fiber altyapının bulunduğunu ve bunun da 53 bin kilometresini Turkcell'in yaptığını söyledi.

Erkan, 450 bin kilometre fiber altyapının Türkiye'ye yetmediğini bütün test ve ölçümlerde gözlemlediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim gitmemiz gereken yer, 1-1,5 milyon kilometre. 'Bunu nasıl hızlı yapacağız?' diye düşünmeliyiz. Çünkü 'dijital uçurum' denen olgunun önüne geçmeliyiz. Bizim Türkiye'nin dört bir yanını bir an önce dijitalleştirmemiz gerek. Türkiye'nin her yerinin rekabetçi olması ve hızlarımızı artırmamız lazım. Ortak altyapı da bunun en temel ve somut yoludur diye düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu konuda bizlere gitmemiz gereken yönü gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK ve bütün kuruluşlar, bununla ilgili çalışıyor. Varlık Fonu'nun da içerisinde bulunduğu yeni bir yapının oluşması konusunda da bir fikir birliği var. Biz de bu konuyu destekliyoruz."

- "Turkcell, her yıl 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapan bir şirket"

Erkan, eğer bir yerde rekabet olacaksa fiber kablo altyapıda değil, üstyapıda, servislerde, müşterilerin evlerine giden hizmetlerde ve fiyatlarda olması gerektiğini anlattı.

Turkcell'in fiber altyapı yatırımlarına da hız kesmeden devam ettiğini aktaran Erkan, "Bugün, Afyonkarahisar'da, Sivas'ta, Ordu'da, Uşak'ta ve Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmalarımıza başladık. Türkiye'nin dört bir yanına fiber götürüyoruz. Ayrıca bizim 81 ilde fiber altyapı omurgamız bulunuyor. Yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Ortak altyapının doğru yaklaşım olduğunu, zamanı kısaltmak ve tüketiciye daha hızlı gitmek açısından önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Fiber ve sabit altyapı yatırımları konusunda 2022 ve sonrasındaki yıllara müthiş bir atılımla gireceklerine dikkati çeken Erkan, "Turkcell sabit tarafta olduğu gibi mobil hizmetlerine de yatırım yapmayı sürdürecek. Turkcell, her yıl 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapan bir şirket. Önümüzdeki yıl da bunu artırarak devam ettirecektir." dedi.

Baz istasyonlarının kurulumu, tarifeler ve fiber optik altyapı geçiş haklarıyla ilgili bir kanunun çıktığını anımsatan Erkan, şöyle devam etti:

"Tabi buna bazen uymak istemeyen ve rant gözüyle bakan belediyeler çıkabiliyor. Ama bu bir kanun ve Türkiye, bir hukuk devleti. Belediyelerimizin de çoğunlukla hukuka uyumlu hareket ettiğini görüyoruz. Bazen ufak tefek pürüzler yaşanabiliyor. Ancak bizim yatırımlarımızın belediyelere ve halkımıza bir hizmet olduğu unutulmamalı. Rekabetçi olan şehirler, daha çok ön plana çıkıyor. Dijital dönüşüme hazır olan iş yerleri o şehirler için fark yaratıyor. Bu nedenlerden dolayı belediyelerin bu konuda daha yapıcı olmasını bekliyoruz."​​​​​​​