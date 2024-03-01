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  4. Türkiye bu olayı konuşuyor... Kocası 21 yaşındaki yeğenini kaçırdı! 'Nikah kıyacağım' deyince Müge Anlı çılgına döndü

Türkiye bu olayı konuşuyor... Kocası 21 yaşındaki yeğenini kaçırdı! 'Nikah kıyacağım' deyince Müge Anlı çılgına döndü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 15:44
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Atv'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. 17 yıldır evinde yaşayan yeğenini kaçırdığı iddia edilen Hüseyin Bey canlı yayında eşiyle yüz yüze geldi. Müge Anlı canlı yayında adeta çileden çıktı.

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine gündemi sarsan bir olay ekrana getirildi.

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CANLI YAYINDA ÇILGINA DÖNDÜ

Hala Hacer Dursun 25 yıllık eşinin 17 yıldır evlerinde yaşayan yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia etti. Kızı yerine koyduğu yeğeni için endişe duyduğunu söyleyen Hacer Dursun yeğeninin annesi ve babasının engelli olduğu için 5 yaşında yanına geldiğini ifade etti.
Eniştesi tarafından kaçırıldığı söylenen Kezban kaybının 45. gününde bulundu ve canlı yayına çıktı.
Canlı yayında halası ile yüzleşen Kezban eve dönmek istemediğini söyledi.

'NİKAH KIYACAĞIM'

'NİKAH KIYACAĞIM'
Hacer Dursun'un eşi Hüseyin Bey'de canlı yayına çıktı ve 21 yaşındaki yeğeni için 'Kezban ile nikah kıyacağım' dedi.
Kezban ve Hüseyin Bey'in açıklamalarının ardından çılgına dönen Müge Anlı açtı ağzını yumdu gözünü.
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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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