Türkiye bu olayı konuşuyor... Kocası 21 yaşındaki yeğenini kaçırdı! 'Nikah kıyacağım' deyince Müge Anlı çılgına döndü

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine gündemi sarsan bir olay ekrana getirildi.

Hala Hacer Dursun 25 yıllık eşinin 17 yıldır evlerinde yaşayan yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia etti. Kızı yerine koyduğu yeğeni için endişe duyduğunu söyleyen Hacer Dursun yeğeninin annesi ve babasının engelli olduğu için 5 yaşında yanına geldiğini ifade etti.