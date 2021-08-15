Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta konuştu:

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sel felaketi ve yangın üzerinden oy devşirmesi yapacak bir parti olmadıklarını, bu afetlerin tekrarlanmaması için raporlar hazırladıklarını belirtti.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen Sarıgül, partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında yangın, sel gibi afetlerin meydana geldiği bölgelerde önemli sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Orman yangınları nedeniyle Türkiye'nin ciğerlerinin yandığını belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

"Yangının üzerine benzinle giden bir siyasi parti değiliz. Keşke o sel olmasaydı. Giden canlarımız var. Sel felaketi ve yangın üzerinden oy devşirmesi yapacak kadar vicdansız bir parti değiliz. Arkadaşlarımız genel merkezde bu afetlerin tekrarlanmaması için geniş çaplı çalışarak, raporlar hazırlıyor. Sorumluluğumuzun bilincinde olan bir partiyiz. 'Ülke sıkıntıda olsun, yangınlar çıksın, seller olsun da bir siyasi parti oy kaybetsin, biz oy alalım' mantığında olan bir siyasi parti değiliz. Keşke bu yangınlar olmasaydı, ciğerlerimiz yanmasaydı. Keşke sel olmasaydı da biz bu konuşmaları yapmasaydık."

Vatandaşların tahriklere kapılmaması, aklıselim davranması gerektiğini ifade eden Sarıgül, "Hiçbir provokatif harekete TDP'li arkadaşlarımız asla katılmayacaktır. Öncelikle ülkemizin mutlu olmasını isteriz. Önce devletimizin sonra da partimizin mutlu olmasını arzu ederiz. Bizim için her zaman önce ülkemiz gelir. Tüm yurttaşlarımızı sorumluluğunun bilinci içinde sakin olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Parti binasında düzenlenen danışma kurulu toplantısına katılan Sarıgül, daha sonra partililerle Tarihi Murat Köprüsü'ne geçti.