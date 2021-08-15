YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta konuştu:

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta konuştu:

15.08.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sorumluluğumuzun bilincinde olan bir partiyiz. 'Ülke sıkıntıda olsun, yangınlar çıksın, seller olsun da bir siyasi parti oy kaybetsin, biz oy alalım' mantığında olan bir siyasi parti değiliz"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sel felaketi ve yangın üzerinden oy devşirmesi yapacak bir parti olmadıklarını, bu afetlerin tekrarlanmaması için raporlar hazırladıklarını belirtti.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen Sarıgül, partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında yangın, sel gibi afetlerin meydana geldiği bölgelerde önemli sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Orman yangınları nedeniyle Türkiye'nin ciğerlerinin yandığını belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

"Yangının üzerine benzinle giden bir siyasi parti değiliz. Keşke o sel olmasaydı. Giden canlarımız var. Sel felaketi ve yangın üzerinden oy devşirmesi yapacak kadar vicdansız bir parti değiliz. Arkadaşlarımız genel merkezde bu afetlerin tekrarlanmaması için geniş çaplı çalışarak, raporlar hazırlıyor. Sorumluluğumuzun bilincinde olan bir partiyiz. 'Ülke sıkıntıda olsun, yangınlar çıksın, seller olsun da bir siyasi parti oy kaybetsin, biz oy alalım' mantığında olan bir siyasi parti değiliz. Keşke bu yangınlar olmasaydı, ciğerlerimiz yanmasaydı. Keşke sel olmasaydı da biz bu konuşmaları yapmasaydık."

Vatandaşların tahriklere kapılmaması, aklıselim davranması gerektiğini ifade eden Sarıgül, "Hiçbir provokatif harekete TDP'li arkadaşlarımız asla katılmayacaktır. Öncelikle ülkemizin mutlu olmasını isteriz. Önce devletimizin sonra da partimizin mutlu olmasını arzu ederiz. Bizim için her zaman önce ülkemiz gelir. Tüm yurttaşlarımızı sorumluluğunun bilinci içinde sakin olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Parti binasında düzenlenen danışma kurulu toplantısına katılan Sarıgül, daha sonra partililerle Tarihi Murat Köprüsü'ne geçti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta konuştu:

- "Sorumluluğumuzun bilincinde olan bir partiyiz. 'Ülke sıkıntıda olsun, yangınlar çıksın, seller olsun da bir siyasi parti oy kaybetsin, biz oy alalım' mantığında olan bir siyasi parti değiliz"

Türkiye Değişim Partisi' Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Muş ta

Türkiye Değişim Partisi' Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Muş ta

Türkiye Değişim Partisi' Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Muş ta

Türkiye Değişim Partisi' Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Muş ta

Türkiye Değişim Partisi' Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Muş ta

Türkiye Değişim Partisi' Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Muş ta
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muş Mustafa Sarıgül

Muş Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazar

İmsak
03:49
Sabah
05:21
Öğle
12:24
İkindi
16:10
Akşam
19:16
Yatsı
20:42

Muş Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazar

Akhan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Haskoy
Derman Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çocuklardan yanan bölgelere fidan bağışı

Çocuklardan yanan bölgelere fidan bağışı

Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede

Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede

Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.