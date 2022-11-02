'Türkiye'deki ev sahipleri, bizi b.... çalışıyor' Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel'in küfürlü paylaşımı olay yarattı!

Spor Toto Süper Lig'de bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Ryan Babel; Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giymişti. Sezon başında Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelmesinin ardından TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un yolunu tutan Babel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyordu. Daha önce bir rap şarkısı ve klibi çıkaran Hollandalı futbolcu bu kez bambaşka bir konuya değindi.