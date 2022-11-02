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  4. 'Türkiye'deki ev sahipleri, bizi b.... çalışıyor' Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel'in küfürlü paylaşımı olay yarattı!

'Türkiye'deki ev sahipleri, bizi b.... çalışıyor' Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel'in küfürlü paylaşımı olay yarattı!

02.11.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa, Beşiktaş ile Galatasaray formalarını terleten ve bu takımlarda bir şampiyonluk, bir de Süper Kupa sevinci yaşayan Ryan Babel'in Twitter'dan yaptığı paylaşım olay yarattı. Son olarak Galatasaray'daki sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a giden Hollandalı futbolcunun Türkiye'deki ev sahipleriyle ilgili küfürlü paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Spor Toto Süper Lig'de bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Ryan Babel; Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giymişti. Sezon başında Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelmesinin ardından TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un yolunu tutan Babel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyordu. Daha önce bir rap şarkısı ve klibi çıkaran Hollandalı futbolcu bu kez bambaşka bir konuya değindi.

RYAN BABEL'İN SÖZLERİ OLAY YARATTI

Bu sezon Eyüpspor'da 6 maça çıkan ve 1 asist katkısı sağlayan Ryan Babel, Twitter'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"TÜRKİYE'DEKİ EV SAHİPLERİ..."

"TÜRKİYE'DEKİ EV SAHİPLERİ..."
Tweet'inde ev sahiplerini eleştiren Babel, "Türkiye'deki ev sahipleri, yabancıları b...... çalışıyor" ifadelerini kullandı. Ryan Babel'in bu paylaşımı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYON OLDU

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYON OLDU
Türkiye'ye Kasımpaşa formasıyla ayak basan Ryan Babel, daha sonra Beşiktaş'a transfer oldu ve burada bir şampiyonluk yaşadı.

GALATASARAY'DA SÜPER KUPA KAZANDI

GALATASARAY'DA SÜPER KUPA KAZANDI
35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ın yolunu tuttu ve sarı - kırmızılı takımda geçirdiği 3 sezonda 1 kez Süper Kupa kazandı.
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