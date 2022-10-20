Türkiye İş Bankası İzmir'de Su Çalıştayı düzenledi

İZMİR (AA) - Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, sürdürülebilir tarım ve dijitalleşme konusunda çok sayıda proje uyguladıklarını belirterek, "Tarım bizim için sadece ticari bir iş değildir. Dünümüze, bugünümüze ve geleceğimize sahip çıkmak, milli değerlerimizi korumak demektir." dedi.

Türkiye İş Bankası tarafından İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen İmece Çalıştayı kapsamında su teması ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bankanın Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, çalıştayın ana konusunun tarımsal üretimde suyun kullanımı olduğunu söyledi.

Tarımda yanlış su kullanımının önüne geçilmesinin hayati bir öneme sahip olduğunu, bu sorunun kolektif biçimde çözüleceğine inandıklarını anlatan Erdem, "Bugün birlikte olmamızın en temel sebebi budur. İş Bankası olarak sadece bir banka değil tarımsal değer zincirinin sağlam bir halkası olarak, burada sektörü iyi tanıyan, dinamiklerini çok yakından bilen katılımcılarla bir araya gelerek bu alandaki bilgimizi, iç görümüzü ve dolasıyla çözüm ortağı olma kabiliyetimizi artırmayı hedefliyoruz. Tarım bizim için sadece ticari bir iş de değildir. Dünümüze, bugünümüze ve geleceğimize sahip çıkmak, milli değerlerimizi korumak demektir." dedi.

Erdem, sürdürülebilir tarım konusunda banka olarak birçok projeye imza attıklarını, teknoloji iştiraki Softtech tarafından geliştirilen İmeceMobil sayesinde ilaç, gübre, sulama gibi tarımsal girdi kullanımlarında yüzde 45'e varan tasarruf ve yüzde 30'a yakın verimlilik artışı sağlanabildiğini söyledi.

İmeceMobil'in, içerisine eklenecek farklı özelliklerle geleceğin tarım platformu olacağına inandıklarını aktaran Erdem, tarımda inovasyon ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla ortaya koydukları WorkupAgri programı kapsamında tarımda teknolojik çözümler üreten startup'lara destek verdiklerini dile getirdi.

Vodafone Business ile birlikte ortaya koydukları Dijital Tarım Çözümü hakkında da bilgi veren Erdem, şunları kaydetti:

"Gübre, ilaç ve su gibi girdilerin kullanımının azaltılması amaçlandığı gibi zamanında alınan önlemlerle de verim artışı sağlaması hedefleniyor. Proje kapsamında 2021 yılı sonu rakamlarıyla bankamızın hibe ettiği 30 dijital tarım istasyonundan yararlanan çiftçilerimiz bir tarımsal üretim dönemi içerisinde maliyet azalışı ve verim artışı ile toplam 57 milyon liraya yakın ekonomik fayda sağlamış durumda. Bahsi geçen istasyonların satın alınması noktasında son derece avantajlı fiyatlarla Dijital Tarım Kredisi imkanı sunmaya devam ediyoruz."

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi Projesi'nin (İTTM) paydaşlarından biri olduklarını da hatırlatan Erdem, "Akademisyenler, araştırmacılar açık inovasyon merkezi olan İTTM'de gerçek sorunlara bilimsel bir yaklaşımla çözüm üretme imkanı bulacaklar. Hem çiftçimizin teknolojiye ulaşması hem de gıdaya erişimini kolaylaştıracak, tarımda dijital dönüşümü hızlandıracak bu projenin ülkemize değer katacağına inanıyoruz." diye konuştu.