Türkiye Litvanya Uluslar Ligi maçı saat kaçta? Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? 14 Haziran 2022 Salı

Türkiye Litvanya milli maçı için heyecan dorukta. Maça saatler kala binlerce futbolsever konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. UEFA Uluslar Ligi'nde kendi grubunda oynanan 3 karşılaşmayı da kazanan milli takım, İzmir'de Litvanya ile karşılaşacak. Peki Türkiye Litvanya Uluslar Ligi maçı saat kaçta? Türkiye Litvanya hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde...

TÜRKİYE LİTVANYA ULUSLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Litvanya bugün kozlarını paylaşacak. UEFA Uluslar C Ligi 1. grubunda mücadele eden milli takımımız 14 Haziran Salı (bugün) saat 21.45'te Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE LİTVANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLACAK? Grubunda 9 puanla lider durumda olan millilerimizin Litvanya ile mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Türkiye - Litvanya maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

TÜRKİYE LİTVANYA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Türkiye - Litvanya Uluslar Ligi maçı TRT 1'den yayınlanacak. Maçı şifresiz şekilde izleyebilirsiniz